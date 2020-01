モリッシー、3年ぶりの新作アルバムを発表

モリッシーが新作について初めて公言したのが11月で、モリッシー・チャンネルというファンサイトを通じてだった。ここでは新作について「……過去最高の出来で……現実だと信じられないほど良い……良いとすら考えられないほど本物だ……」と述べていた。そして金曜日(1月10日)、遂に新作のリリースを公式に認めた。



全11曲収録の今作は、フランスのサン=レミ=ド=プロヴァンスでレコーディングが行われ、モリッシーが頻繁にコラボレーションしているジョー・チッカレリがプロデュースを担当。アルバム発売に先立って「Bobby, Dont You Think They Know?(原題)」が先行シングルとしてリリースされ、この曲ではR&Bの大御所シンガー、セルマ・ヒューストンとのデュエットを披露している。







「この業界で仕事をしていて、一番の喜びは他のジャンルのトップ・アーティストとコラボレーションできること。彼らの作品の中で自分をどんなふうに表現できるのかチャレンジするのは大きな喜びよ。上手く行くこともあれば、上手く行かないこともある。でも”Bobby, Dont You Think They Know?”でのモリッシーの歌と私の歌はとても上手く混じり合っていると思うし、スタジオでの彼との作業はとても楽しかったわ」と、ヒューストンがコメントを出した。



BMGから3月20日発売予定で先行予約受付中の『I Am Not a Dog on a Chain』は、モリッシーにとって2017年の『Low in High School(原題)』以来初のオリジナル・アルバムだ。物議を醸す孤高のカリスマと呼ばれるモリッシーは、2019年に『California Son(原題)』というカバー・アルバムをリリースしている。



タイトル・トラックに加えて、新作は「Darling, I Hug a Pillow」、「What Kind of People Live in These Houses?」、「My Hurling Days Are Done」など、モリッシーらしい曲名で彩られている。



I Am Not a Dog on a Chain Track List

1. Jim Jim Falls

2. Love Is on Its Way Out

3. Bobby, Dont You Think They Know?

4. I Am Not a Dog on a Chain

5. What Kind of People Live in These Houses?

6. Knockabout World

7. Darling, I Hug a Pillow

8. Once I Saw the River Clean

9. The Truth About Ruth

10. The Secret of Music

11. My Hurling Days Are Done



ファンサイトのモリッシー・セントラルで発表された通り、『I Am Not a Dog on a Chain』でモリッシーはBMGとのレコード契約を完了する。2020年、BMGはモリッシーの過去作品の『サウスポー・グラマー』、『マルアジャスティッド』、『ユー・アー・ザ・クワーリー』、『リングリーダー・オブ・ザ・トーメンターズ』、『イヤーズ・オブ・レフューザル』などをリイシューする予定だ。