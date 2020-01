ビヨンセが手がける「IVY PARK」とアディダスのコラボコレクション映像が解禁

ビヨンセが手がけるコラボコレクション、IVY PARK x Adidas(アイビーパークxアディダス)のティーザー映像が公開された。本コレクションは1月18日から米国で展開を開始する。



ビヨンセは、IVY PARK x Adidas(アイビーパークxアディダス)の1分ほどのティーザー映像でK-POPシンガーのCLと本コレクションのアイテムをまとったモデルたちと共演。マロンとオレンジといった色彩をフィーチャーしたコレクションに仕上がっている。



ティーザー映像は、「I find love in everything I do(私は、自分がする全てのことに愛を感じる)」や「These barriers are not going to stop me(こんな障害に私は止められない)」といったパワフルなステートメントのナレーションで幕を開ける。映像に加え、ビヨンセは自身のInstagramのアカウントで自ら同コレクションのアイテムをまとった画像を2点公開した。



2019年、ビヨンセはディズニーの実写版映画『ライオン・キング』にインスパイアされたアルバム『ライオン・キング:ザ・ ギフト』をリリースした。27曲を収録した同作には映画のキャストはもとより、ケンドリック・ラマー、ジェイ・Z、ファレル・ウィリアムス、メジャー・レーザー、さらには愛娘ブルー・アイビーも参加している。



2019年12月には同アルバムの収録曲「Spirit」が2月に開催予定の第92回アカデミー賞の歌曲賞のショートリストに抜擢。ノミネート作品はさらに絞り込まれ、米現地時間1月13日に発表される予定だ。