TVアニメ『ハイキュー!!』第4期 1クール目 4大盛り上げキャンペーンの実施が決定！

本日1月10日(金)より毎週金曜放送でスタートするTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』の1クール目 4大盛り上げキャンペーンがアニメイトにて実施されることが決定した。



『ハイキュー!!』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載、シリーズ累計発行部数3500万部を突破した古舘春一によるコミックス。高校バレーボールを題材にした本作は、2014年の第1期『ハイキュー!!』からスタートし、第2期『ハイキュー!! セカンドシーズン』第3期『ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』とアニメが展開され、2020年1月10日からは待望の第4期『TO THE TOP』が放送開始となる。



本作のBlu-ray & DVDは、3月18日(水)より順次発売。アニメイト全店・アニメイト通販で『ハイキュー!! TO THE TOP』Blu-ray & DVDを全巻購入・予約で【オリジナルサコッシュ】と描き下ろしイラストを使用した【ロングダブルポケットクリアファイル】を、さらに1〜3巻、4〜6巻を連動購入・予約で【描き下ろし3巻収納BOX】、1巻の購入で【B2宣伝ポスター】が特典として付いてくる。



また、アニメイトではTVアニメ4期1クール目の放映を記念して”4大盛り上げキャンペーン in animate”を実施。烏野高校の春高出場を記念した巨大垂れ幕の設置や限定特典プレゼントなど、盛りだくさんの内容となっているほか、日向翔陽役の村瀬歩さんをはじめ、烏野高校、音駒高校、伊達工業高校、白鳥沢学園高校、戸美学園高校のキャストが出演するスペシャルチームミーティングも3か月連続で開催が決定している。





■『ハイキュー!! TO THE TOP』1クール目 4大盛り上げキャンペーン in animate 概要



【1】3か月連続!! スペシャルチームミーティング開催!!

『ハイキュー!!』3期Blu-ray & DVD第2巻発売時に実施し好評を博した『白鳥沢学園高校チームミーティング』がパワーアップして帰ってきた!!

『ハイキュー!! TO THE TOP』1クール目Blu-ray & DVD発売を記念し、1巻~3巻まで各巻ごとに音駒高校&戸美学園高校(1巻対象)、烏野高校&伊達工業高校(2巻対象)、白鳥沢学園高校(3巻対象)のスペシャルチームミーティングの実施が決定!!



<参加方法>

対象の『ハイキュー!! TO THE TOP』Blu-ray & DVDを、期間中にアニメイト全店または通販で全額内金予約すると、応募者の中から抽選で下記イベントに招待してもらえる。



《3月18日発売 第1巻予約対象》

イベント名:音駒高校&戸美学園高校合同チームミーティング

開催日時:2020年4月4日 17:30開演

開催場所:都内某所

出演:立花慎之介さん(夜久衛輔役)、興津和幸さん(大将優役)

応募期間:2020年1月10日~2月16日



《5月20日発売 第2巻予約対象》

イベント名:烏野高校&伊達工業高校合同チームミーティング

開催日時:2020年5月16日 15:00開演

開催場所:都内某所

出演:村瀬歩さん(日向翔陽役)、中澤まさともさん(二口堅治役)

応募期間:2020年1月10日~3月29日



《7月15日発売 第3巻予約対象》

イベント名:白鳥沢学園高校チームミーティング

開催日時:2020年6月13日 ※時間は後日公開

開催場所:都内某所

出演:竹内良太さん(牛島若利役)、木村昴さん(天童覚役)

応募期間:2020年1月10日~5月11日



【2】アニメイト特典実施!!

・1巻購入特典:B2宣伝ポスター

・1巻~3巻連動購入特典:描き下ろし3巻収納BOX

(描き下ろしキャラクター:日向、影山、月島、山口)

・4巻~6巻連動購入特典:描き下ろし3巻収納BOX(描き下ろしキャラクター:後日公開)

・全巻購入特典:ロングダブルポケットクリアファイル(上記描き下ろし版権を2つ使用)

オリジナルサコッシュ



【3】烏野高校春高出場祝い!! 巨大垂れ幕設置&特典プレゼント in アニメイト池袋本店

烏野高校の春高出場を記念し、アニメイト池袋本店で巨大垂れ幕を入り口に設置!!

さらに池袋本店で期間中に第1巻を予約すると、池袋本店限定特典をプレゼント!!

設置期間:1月11日~2月29日

早期予約特典期間:1月11日~2月9日

場所:アニメイト池袋本店

対象商品:『ハイキュー!! TO THE TOP』Blu-ray & DVD 第1巻

アニメイト池袋本店限定特典:場面写ブロマイド2種(影山飛雄、宮侑)

※特典は商品受け渡し時にお渡しします。



【4】烏野高校春高出場祝いステッカープレゼント!!

対象店舗内で、アニメイト池袋本店入り口の垂れ幕(縮小版)を展示!!

対象商品を予約(内金1000円以上)のうえ、この垂れ幕を写真に撮って専用ハッシュタグを付けてツイートし、レジで提示すると、【横断幕風ステッカー】をプレゼント!!

対象商品:『ハイキュー!! TO THE TOP』Blu-ray & DVD 第1巻

設置期間:2020年1月11日~2月9日

対象店舗:全国アニメイト(通販除く)

特典:横断幕風ステッカー

参加方法:垂れ幕を写真に撮り、専用ハッシュタグ「#烏野高校春高出場おめでとう_animate」を付けてツイートし、レジでお見せください。



■キャンペーン詳細

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=103372





■『ハイキュー!! TO THE TOP』【初回生産限定版】Blu-ray & DVD情報



▲TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第1巻パッケージ画像



発売日:第1巻 2020年3月18日/第2巻 5月20日/第3巻 7月15日/第4巻 9月16日/第5巻 11月18日/第6巻 2021年1月20日

価格:Blu-ray 各9900円(税込)、DVD 各8800円(税込)



【アニメイト】

・1巻購入特典:B2宣伝ポスター

・1巻~3巻連動購入特典:描き下ろし3巻収納BOX(描き下ろしキャラクター:日向、影山、月島、山口)

・4巻~6巻連動購入特典:描き下ろし3巻収納BOX (描き下ろしキャラクター:後日公開)

・全巻購入特典:ロングダブルポケットクリアファイル(上記描き下ろし版権を2つ使用)

オリジナルサコッシュ



【法人共通メーカー購入特典】

・Blu-ray & DVD1~3巻連動購入メーカー特典:スペシャルドラマCD「東京迷路攻略戦」

『ハイキュー‼ ショーセツバン‼ Ⅸ』収録「東京迷路攻略戦」を原案としたスペシャルドラマCD!

◆登場キャラクター

日向、影山、月島、山口、澤村、東峰、菅原、黒尾、孤爪



・Blu-ray & DVD4~6巻連動購入メーカー特典:スペシャルドラマCD(詳細は後日公開)



※期間中であっても特典は無くなり次第終了となります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。予めご了承ください。





(C) 古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS