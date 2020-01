2「1/12 DEVIL MAY CRY 5 ネロ」15,000円(税抜)

スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ 5』よりネロが1/12スケールフィギュアになって登場する。価格は15,000円(税抜)。

ネロは『デビル メイ クライ 5』に登場する若きデビルハンター。移動式便利屋「デビル メイ クライ」で悪魔退治を生業としている。実際の商品は、リアルな造形と可動域を両立したスタイリッシュアクションフィギュアとして立体化。

また、ネロのコートは可動の妨げにならない布製で、特徴的な破れた右袖も再現。内蔵されたワイヤーによってコートに動きを付けることもできる。

さらに、表情パーツは「挑発顔」と「怒り顔」の2種と交換可能。武器パーツは「レッドクイーン」と「ブルーローズ」が同梱されている。そして、右腕の"デビルブレイカー"はデフォルトで装備している「オーバーチュア」に加えて、「ガーベラ」、「ヘルタースケルター」、「パンチライン」が付属しているため、4種類の組み合わせを楽しむことができる。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.