ONE OK ROCKの特集番組が3月から3カ月連続でWOWOWにて放送される。

WOWOWでは、ONE OK ROCKがアルバム「Eye of the Storm」を携えて行っている最新のライブ映像や2018年に総勢53人のオーケストラを従えて開催したスペシャルライブなど、初放送の作品を含む全5番組がオンエアされることが決定した。詳細はWOWOWのオフィシャルサイトで確認を。

ONE OK ROCK 3カ月連続WOWOWスペシャル

3月放送予定

ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018

4月放送予定

ONE OK ROCK 2019 - 2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR

5月放送予定

ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR

ONE OK ROCK 2017 “Ambitions” JAPAN TOUR

ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN