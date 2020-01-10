サガン鳥栖が2020シーズンの背番号を発表した [写真]＝Getty Images

　サガン鳥栖は10日、2020シーズンの選手背番号を発表した。

　2019シーズンの明治安田生命J1リーグを10勝6分け18敗、勝ち点「36」の15位で終えた鳥栖。2020シーズンに向けて、松本山雅FCからGK守田達弥、ベガルタ仙台を退団した元北朝鮮代表MF梁勇基などを迎え入れた。なお、守田は「1」、梁勇基は「50」に決まった。

　また、昨季をもって現役を引退した元スペイン代表FWフェルナンド・トーレスの背番号「9」は空き番となっている。

　鳥栖の2020シーズン選手背番号は以下のとおり。

1　GK　守田達弥（松本山雅FCから完全移籍加入）
2　MF　原輝綺
3　DF　エドゥアルド（松本山雅FCから完全移籍加入）
4　MF　原川力
6　DF　内田裕斗（徳島ヴォルティスから完全移籍加入）
7　FW　金森健志
8　DF　岩下敬輔
11　FW　豊田陽平
12　GK　板橋洋青（サガン鳥栖U-18から昇格）
13　DF　小林祐三
14　MF　高橋義希
15　DF　パク・ジョンス
16　FW　林大地（大阪体育大学から新加入）
17　SAGANTINO（サポーター）
18　GK　高丘陽平
19　FW　チョ・ドンゴン
21　GK　キム・ミノ
22　MF　小屋松知哉（京都サンガF.C.から完全移籍加入）
23　MF　本田風智（サガン鳥栖U-18から昇格）
25　MF　アン・ヨンウ
28　DF　森下龍矢（明治大学から新加入）
30　MF　樋口雄太
31　DF　大畑歩夢（サガン鳥栖U-18から昇格）
32　MF　湯澤洋介（京都サンガF.C.から完全移籍加入）
33　FW　石井快征
36　MF　高橋秀人
38　DF　宮大樹（ヴィッセル神戸から完全移籍加入）
41　MF　松岡大起
44　FW　金崎夢生
50　MF　梁勇基（ベガルタ仙台から新加入）