サガン鳥栖は10日、2020シーズンの選手背番号を発表した。
2019シーズンの明治安田生命J1リーグを10勝6分け18敗、勝ち点「36」の15位で終えた鳥栖。2020シーズンに向けて、松本山雅FCからGK守田達弥、ベガルタ仙台を退団した元北朝鮮代表MF梁勇基などを迎え入れた。なお、守田は「1」、梁勇基は「50」に決まった。
また、昨季をもって現役を引退した元スペイン代表FWフェルナンド・トーレスの背番号「9」は空き番となっている。
鳥栖の2020シーズン選手背番号は以下のとおり。
1 GK 守田達弥（松本山雅FCから完全移籍加入）
2 MF 原輝綺
3 DF エドゥアルド（松本山雅FCから完全移籍加入）
4 MF 原川力
6 DF 内田裕斗（徳島ヴォルティスから完全移籍加入）
7 FW 金森健志
8 DF 岩下敬輔
11 FW 豊田陽平
12 GK 板橋洋青（サガン鳥栖U-18から昇格）
13 DF 小林祐三
14 MF 高橋義希
15 DF パク・ジョンス
16 FW 林大地（大阪体育大学から新加入）
17 SAGANTINO（サポーター）
18 GK 高丘陽平
19 FW チョ・ドンゴン
21 GK キム・ミノ
22 MF 小屋松知哉（京都サンガF.C.から完全移籍加入）
23 MF 本田風智（サガン鳥栖U-18から昇格）
25 MF アン・ヨンウ
28 DF 森下龍矢（明治大学から新加入）
30 MF 樋口雄太
31 DF 大畑歩夢（サガン鳥栖U-18から昇格）
32 MF 湯澤洋介（京都サンガF.C.から完全移籍加入）
33 FW 石井快征
36 MF 高橋秀人
38 DF 宮大樹（ヴィッセル神戸から完全移籍加入）
41 MF 松岡大起
44 FW 金崎夢生
50 MF 梁勇基（ベガルタ仙台から新加入）