サガン鳥栖は10日、2020シーズンの選手背番号を発表した。

2019シーズンの明治安田生命J1リーグを10勝6分け18敗、勝ち点「36」の15位で終えた鳥栖。2020シーズンに向けて、松本山雅FCからGK守田達弥、ベガルタ仙台を退団した元北朝鮮代表MF梁勇基などを迎え入れた。なお、守田は「1」、梁勇基は「50」に決まった。

また、昨季をもって現役を引退した元スペイン代表FWフェルナンド・トーレスの背番号「9」は空き番となっている。

鳥栖の2020シーズン選手背番号は以下のとおり。

1 GK 守田達弥（松本山雅FCから完全移籍加入）

2 MF 原輝綺

3 DF エドゥアルド（松本山雅FCから完全移籍加入）

4 MF 原川力

6 DF 内田裕斗（徳島ヴォルティスから完全移籍加入）

7 FW 金森健志

8 DF 岩下敬輔

11 FW 豊田陽平

12 GK 板橋洋青（サガン鳥栖U-18から昇格）

13 DF 小林祐三

14 MF 高橋義希

15 DF パク・ジョンス

16 FW 林大地（大阪体育大学から新加入）

17 SAGANTINO（サポーター）

18 GK 高丘陽平

19 FW チョ・ドンゴン

21 GK キム・ミノ

22 MF 小屋松知哉（京都サンガF.C.から完全移籍加入）

23 MF 本田風智（サガン鳥栖U-18から昇格）

25 MF アン・ヨンウ

28 DF 森下龍矢（明治大学から新加入）

30 MF 樋口雄太

31 DF 大畑歩夢（サガン鳥栖U-18から昇格）

32 MF 湯澤洋介（京都サンガF.C.から完全移籍加入）

33 FW 石井快征

36 MF 高橋秀人

38 DF 宮大樹（ヴィッセル神戸から完全移籍加入）

41 MF 松岡大起

44 FW 金崎夢生

50 MF 梁勇基（ベガルタ仙台から新加入）