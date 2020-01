ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」の最新の日本ツアーなどをラインアップした特集が、3カ月にわたってWOWOWで放送されることが1月10日、分かった。3月から5月にかけて、5番組が放送される。

3月には、2018年に開催された「ONE OK ROCK with Orchestra Japan Tour 2018」から10月31日の大阪城ホール(大阪市中央区)公演の模様を、4月には最新ツアー「ONE OK ROCK 2019 - 2020 “Eye of the Storm” JAPAN TOUR」から1月10日の横浜アリーナ(横浜市港北区)公演の模様を放送。

5月には、2018年の「ONE OK ROCK 2018 AMBITIONS JAPAN DOME TOUR」から4月4、5日に行われた東京ドーム(東京都文京区)公演、2017年の「ONE OK ROCK 2017 “Ambitions” JAPAN TOUR」から3月26日に行われたさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)公演、2016年9月10~11日に静岡県で2日間だけ行われたスペシャル公演「ONE OK ROCK 2016 SPECIAL LIVE IN NAGISAEN」の模様が、それぞれ放送される。