『あんステNBS』東京公演開幕！　キャストコメント到着♪

福岡・福岡サンパレスホテル&ホールでの上演が大好評のうちに終了し、いよいよ『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Night of Blossoming Stars~が東京・日本青年館ホールにて開幕! 東京公演開幕を前に行われたキャストによる会見時コメントと会見写真及び公演写真が到着した。



2015年4月にリリースされ、ダウンロード数300万を突破しているスマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ!』。”綺羅星のごとき”才能に溢れた若者たちを代々育成し輩出してきた由緒ある養成学校”私立夢ノ咲学院”を舞台に、個性豊かな登場人物たちの成長を描く、Happy Elements K.Kが贈る大人気作品だ。



このたび、『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Night of Blossoming Stars~東京公演がいよいよ開幕。東京公演開幕を前に行われたキャストによる会見時コメントを紹介する。



≪公演にあたって 出演者コメント≫

明星スバル役:小澤 廉

Trickstar、Switch、Ra*bitsの総勢11人と一緒に、楽しく最高のキラキラした舞台を作り上げたいと思っています。お客様がハッピーな気持ちになれるような舞台を目指して頑張っていきます。

Trickstarは今作で初めて新衣裳をゲットしました! 新衣裳に合わせた新曲もあるのでそこも見どころですし、新ユニットSwitchのカッコ良さも見どころです。キャストは11人ですが、プラス”?”が出てきますので、その辺りもぜひ楽しみにしていただけたら。全員で作るこの作品は、とてもハッピーになれるストーリーだと思っています。

寒い時期での公演ですが、見終えた方のハートが温かくなる作品をみんなで作り上げていきますので、ぜひとも劇場に観に来てください!



氷鷹北斗役:山本一慶

Trickstar初の”エクストラ・ステージ”。ずっと一緒にやってきたこの4人の仲の良さがキャラクターに反映されて、素敵な公演にできたらと思っています。

ダンスなども増えたのですが、4人の仲の良さを一番に見て欲しいという想いが強いです。この4人だからこそ、このTrickstarがいて、このメンバーでここまでやって来ることができたのは本当に奇跡だと思っています。その奇跡を皆様にも感じ取っていただきたいです。

キラキラな僕らを見て、日頃の疲れを吹っ飛ばして笑顔になっていただければと思います。



遊木 真役:松村泰一郎

Trickstarの既存曲でもダンスが進化して、レベルアップしています。重点的に頑張っていますので、みなさんにキラキラのステージをお届けできればと思います。作品の中で季節が変わっていくので、僕らがしっかりと景色を作り上げ、それぞれの季節をお客様と共有していきたいです。

『あんステ』は体感型のお芝居だと思うので、Trickstarだからこそ出せる空気感を体感してもらいたいですし、楽しい気持ちになって「頑張ろう!」と思ってもらえたら嬉しいです。



衣更真緒役:谷水 力

”エクストラ・ステージ”ですので、Trickstarのメンバーたちが初めて作品の中で1年生の頃に戻って、結成前のエピソードをお届けします。過去からのつながりや、今回の3ユニットだからこそできるキラキラしたステージをみんなで作り上げていけたらと思います。

新曲を含め曲数が多いので、『あんステ』の醍醐味ともいえるライブシーンでは、お客様と一緒に空気感を作りながら、楽しみながら舞台を完成させていきたいです。本作を見て ”『あんステ』を見に来たんだな” ”やっぱり『あんステ』だな”と思っていただけるような舞台にしていけたらと思っています。



逆先夏目役:木津つばさ

今回僕らは初めて『あんステ』の舞台に立たせていただきます。先輩方と一緒にキラキラと輝くステージをたくさんの方に見ていただけたらと思います。

Switchは『あんステ』シリーズには初登場となりますが、夢ノ咲学院にはずっと存在していたユニットなので、そう思っていただけるよう僕たちも稽古からずっと一緒に過ごしてきました。複雑な関係性もありますが、Trickstarに負けないくらいの仲の良さをたくさんお見せできたらと思います。

愛し愛され、みなさんと楽しい空間を作れるように精進しますので、ぜひ会いに来てください。



青葉つむぎ役:工藤大夢

Switchが初登場するということで、期待してくださっている方がたくさんいらっしゃると思います。その期待に応えられるように精一杯頑張っていきたいです。Switchは他にはない”魔法使い”のユニット。曲中でもSwitchならではの演出があるので、注目していただけたら嬉しいです。僕自身は今回の『あんステ』が初舞台となりますが、初めてだからといって妥協などすることなく、全力で頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。



春川 宙役:世古口 凌

『あんステ』にSwitchが初登場するので、Switchにしかできないパフォーマンスができたらと思っています。仲間との絆や友情が伝わればいいなという気持ちでやってきました。さらに一人一人の個性が本当に面白いので、お客様にもそこが伝わったら嬉しいです。

来てくださったお客様に僕たちの魔法をかけて、前向きになる気持ちを僕たちが後押しできたらと思います!



仁兎なずな役:大崎捺希

日本青年館ホールは、昨年の『あんさんぶるスターズ!エクストラ・ステージ』~Memory of Marionette~で立たせていただきました。さらにパワーアップした『あんステ』とRa*bitsの魅力を出して、去年を超えていけたらという思いです。

Ra*bitsの根底にある「ライブができて楽しい」という気持ちや、皆で一つになって何かを成し遂げる素晴らしさ、そして笑顔を届けたいと思っています。多くの方に愛されている『あんステ』シリーズ。たくさんのバトンをつないでいただいたので、今度は僕たちがそのバトンを受け継いで、皆様に最高の時間と笑顔をお届けできるよう頑張ります。



紫之 創役:熊谷魁人

僕たちRa*bitsは1年ぶりの『あんステ』出演になるので、とても楽しみにしていました。福岡公演で得た良い空気感を東京公演にもしっかり引き継いで、お客様にお届けできたらと思います。

Ra*bitsの強みは可愛さだと思っているので、その可愛さを武器に、ダンスやお芝居でお客様を魅了したいです。可愛さの中に鋭く光る筋みたいなものを持っているユニットでもあるので、しっかり日替わりシーンも面白くやっていけたら。みなさんと一緒に最高の時間を作りたいと思っています!



真白友也役:宮崎 湧

ウサギらしく真っ白な心で、尖った日替わりネタをブチかませるように精進いたします。僕としては、(山本)一慶さん演じる北斗先輩のお家芸であるツッコミにぜひ注目して欲しいです。Ra*bitsファンの方々には待望の、可愛い可愛い振り付けが待っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。

シリーズ初演から登場しているTrickstarと初登場のSwitch、新旧が混ざり合った素敵なメロディーの中に、僕たちRa*bitsがいい起爆剤となれるよう誠心誠意努めます。



天満 光役:奥井那我人

僕も1年前に「MoM」公演でこの日本青年館ホールに立たせていただきました。前回よりさらに進化したRa*bits、そして『あんステ』をお見せできるように頑張ります。

Ra*bitsのパフォーマンスに新しくリボンが加わったので、何かを持つことでさらに出てくる可愛さがお客様に伝わればと思います。天満光くんは春川宙くんとの絡みやパルクールもあるので、ぜひその辺りも注目してみてください。あと、Ra*bitsの日替わりシーンにもご注目ください! 天満光くんとして元気いっぱいに舞台上を駆け回りたいと思います!



本作は東京公演後、大阪・大阪メルパルクホール、名古屋・名古屋市公会堂にて順次上演し、2月1日(土)17:00上演の大千秋楽公演は全国の映画館にてライブビューイング上映が決定している。大注目の『あんステ』最新作に乞うご期待!



(C)2016 Happy Elements K.K/あんステ製作委員会