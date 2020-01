BTS、SUGAが主役の新作「Interlude: Shadow」MVを公開

ニューアルバム『MAP OF THE SOUL : 7』のリリースを発表した興奮も冷めやらぬなか、BTS(防弾少年団)がメンバーのSUGAを主役に迎えた新作ミュージック・ビデオを公開した。



シンガー&ラッパーのSUGAが歌うのは「Interlude: Shadow」。同楽曲では、BTS初のEP『O!RUL8,2?』収録の2013年の楽曲「Intro: O!RUL8,2?」がサンプリングされている。



MVでは、エゴと欲望を満たそうとする人々に囲まれたSUGAが「ロックスターになりたい……キングになるんだ」とラップを披露し、後半では鏡の間のような場所でBTSの世界的な成功が生んだ恐怖と責任感に立ち向かう。



『MAP OF THE SOUL : 7』は2月21日にリリース予定。ニューアルバムは、ホールジーをフィーチャリングボーカルに迎えた「Boy With Luv」が収録されている2019年のEP『MAP OF THE SOUL : PERSONA』の続編となる。SUGAは、1月17日リリース予定のホールジーのニューアルバム『Manic』にも新作インタールードで参加している。



先日、BTSは米音楽番組『Dick Clarks New Years Rockin Eve With Ryan Seacrest』のニューヨーク・シティのタイムズスクエアのステージでのカウントダウンに参加し、「Make It Right」と「Boy With Luv」を披露した。