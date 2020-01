リラックマとすみっコぐらし、夢のコラボイベントが横浜で開催！

子供から大人まで絶大な人気を誇るファンシーキャラクターの『リラックマ』と『すみっコぐらし』、その両者がコラボした大型展示イベントが決定した。



『リラックマ&すみっコぐらし フェスティバル』は、横浜の複合エンターテインメントビル・アソビル3階「STAMP HALL」にて、2020年4月24日(金)から5月31日(日)まで開催される。



会場は大きく『リラックマフェス』と『すみっコぐらしフェス』に分かれた形になっている。



『リラックマフェス』では「ごゆるりの極意」、『すみっコぐらしフェス』では「すみっこの魅力」がテーマになっており、イベント限定衣装に身を包んだキャラクターたちが入場者をお出迎えする。



どちらに先に入っても両方のパビリオンを楽しむことができる仕様で、このフェスティバルでしか手に入らないオリジナルコラボグッズも販売予定。



また1月10日から、一般前売り券の他に、ぬいぐるみ付きチケットも発売中。

『リラックマ&すみっコぐらしフェスティバル限定 リラックマ&しろくまコラボぬいぐるみ』は、ここでしか手に入らない限定アイテムになっている。ローソンチケットか、日テレゼロチケにて販売中。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.