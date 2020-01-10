TVアニメ「number24（ナンバー・トゥーフォー）」の追加キャストが発表された。主人公たちの対戦校・威翠大学の日吉琉星役を、永塚拓馬が演じる。

TOKYO MXほかにて放送中の「number24」は、関西の大学ラグビーを題材に、友情と熱い戦いを描く作品。永塚演じる日吉琉星は主人公・夏紗に憧れてラグビーを始めた快活な青年で、夏紗のプレイスタイルを完璧にコピーし堂紫社大学を翻弄する。

TVアニメ「number24」

放送情報

TOKYO MX：毎週水曜22:30～ ※再放送は2020年1月11日（土）より毎週土曜21:00～

サンテレビ：毎週水曜24:00～

KBS京都：毎週水曜22:30～

テレビ愛知：毎週水曜27:05～

BS日テレ：毎週木曜25:00～

NCC長崎文化放送：2020年1月13日（月）より毎週月曜25:55～

スタッフ

原作・原案：森慶（Verrocchio Agency）

ストーリー原案：ムービック

メインキャラクター原案：ゆき哉

監督：きみやしげる

シリーズ構成・脚本：中瀬理香

キャラクターデザイン・総作画監督：崎口さおり

メインアニメーター：原田峰文

アクション監修：上原史也

衣装デザイン：大谷道子

プロップデザイン：小川

美術設定：大平司

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：山口由希子

3Dディレクター：林昭夫

撮影監督：加納篤

撮影監督：加納篤

編集：須藤瞳

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作統括：中川忍

アニメーション制作：ピー・アール・エー

アニメーションプロデュース：阪本義樹（AZクリエイティブ）

協力：同志社大学、関西ラグビーフットボール協会、公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会

撮影協力：同志社大学体育会ラグビー部

キャスト

柚木夏紗：河西健吾

真行寺清一郎：鈴木崚汰

上丘伊吹：柳田淳一

都留靖也：小松昌平

真白優：村瀬歩

財津岳十：田所陽向

由布郁斗：立花慎之介

内梨大成：古川慎

イーサン・テイラー：興津和幸

斉藤風雅：児玉卓也

呉羽小鳥：天崎滉平

津々楽弥生：市川蒼

近衛素直：小野将夢

佐々木通玄：村島慎之介

ポンサクレック・ユーヌー：九埜りゅうま

山田宗介：谷口淳志

鵜翔太：梶原岳人

日高拓海：矢野奨吾

李洪浜：井上雄貴

染谷誠：熊谷健太郎

東坂虎之進：神原大地

是枝裕樹：小林正典

後藤亜斗夢：石狩勇気

玉城蓮：千葉瑞己

石神真也：葉山雄太

本郷円：斉藤壮馬

本郷主鷹：石川界人 ほか

※崎口さおり、天崎滉平の崎は立つ崎が正式表記。

(c)number24