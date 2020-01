片平里菜 アルバム制作で感じた“変われない自分”の変化

片平里菜さんが、1月9日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。1月15日(水)発売のニューアルバム『一年中』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。その前編。とーやま校長:本日の生放送教室に……は!片平:片平里菜です。ただいま!とーやま校長:お帰りなさい! でも久しぶりだよね?片平:そうですね。毎年来ているつもりだったけど、来てなかった(笑)。とーやま校長:手元の情報によると、ここに来てくれたのは2016年8月以来だって。3年半ぶりくらい? うわ!片平:そうですね……ちょいちょい会っていた感じがするんですけど。とーやま校長:2019年の未確認フェスティバルに、サプライズでライブをしに来てくれたのが8月でしょ? それ以降にも、新宿2丁目で会ったよね?(笑)。片平:ありましたね(笑)。だから、そんなに空いた感覚はないですね。とーやま校長:里菜ちゃんとSCHOOL OF LOCK! との出会いは、2011年だから……。片平:9年前だ!とーやま校長:9年前の閃光ライオットで、1万組とか応募があった中のファイナリストに選ばれて、(会場は)日比谷の野音だったよね?片平:そうですね。とーやま校長:あれから9年だって! あのときは19歳?片平:19歳です。いま、27歳になりました。とーやま校長:あら!片平:お・と・な!(笑)。とーやま校長:でも全然変わらないよね。曲とかも……芯は変わらないでしょ?片平:変わらないところは、変わらないかもしれないですね。とーやま校長:(デビュー前に地元の)福島の駅前で弾き語りをやっていたときから、いろんなことがあって2020年にたどり着いて、(1月15日に)『一年中』というアルバムを出されますけど……。片平:そうですね。福島の路上ライブで、“誰でもいいから聴いてほしい”、“立ち止まって聴いてほしい”と思っていた気持ちは原動力ですね。いまに繋がっていると思うし……でもそこから、ただ歌いたいだけではだめなんだなって気づいたんです。届ける人がいてその人たちに感謝できて、じゃあどういう歌を作ればいいんだろう? って考えながら……もっと変わらなきゃいけない自分もいっぱいいたりして。でもなかなか変われなくて、みたいな。とーやま校長:うん。なかなか変われないのは、なんでだと思う?片平:そうですね……1人がきっと楽なんです。閃光ライオットでも、弾き語りで1人でステージに上がったし。それが強みでもあったけど、1人でしか自分の気持ちが伝えられないという弱さもあって。自分だけじゃなくて、スタッフさんがいたりファンの方がいてくれたり、バンドを背負ったときに……自分以外の誰かがいると、自分がちっちゃくなっちゃう感じがするんです。周りに気を使っちゃったりとか。とーやま校長:へぇ~……。片平:周りに人がいる中でも、自分の意見がちゃんと言えるとか……そういう強さを、いまだにちゃんと持てていなかったりします。とーやま校長:でも、今回のアルバムだけじゃないのかな? 作詞作曲のクレジットが……例えば、ある曲は2人で作られていたり、3人で作られている曲もあるでしょ。片平:それは、今回初めてだったんです。今までは、“0から1”のクリエイティブな部分は、弾き語りでデモを仕上げて、そこからアレンジをしてもらうことが多かったんです。でも今回は、“0から1”を一緒に作って、歌詞も一緒に考えてもらうこともあったりとか、全部変えていこうと思って作っていました。とーやま校長:例えば、1曲目の「デザート」は作詞作曲・片平里菜だけど……。片平:それは、今まで通りに作った曲です。とーやま校長:でも2曲目の「冬の魔法」は、作曲が里菜ちゃんと渡辺拓也さん……。片平:そうですね。とーやま校長:これはどうしているの?片平:まずトラックを“こんな感じ”というイメージで先に作ってもらって、その場で私が仮で“ふんふんふん♪”とメロディを乗っけて、“このメロディいいね。切り取って使おうよ”という感じで広げていって、そこに歌詞をはめていく、みたいなやり方をしたり……。とーやま校長:でも、“ずっと1人がいい”って思っていた人が、こういう作業をしていくって……。片平:なんか、恥ずかしいんですよね。ちょっと“かっこつけ”なので、未完成なものを人に見られる、みたいなことが恥ずかしいし恐くて。でもそうも言ってられないじゃないですか、一緒に曲を作るってなると。だから、そこはすごく変わりましたね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/