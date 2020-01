LDHによる6年に1度の総合エンタテインメントの祭典「LDH PERFECT YEAR 2020」を記念したオリジナル新聞「LDH PERFECT NEWS from NIKKAN SPORTS」が日刊スポーツより創刊される。

1月17日に発売される第1号にはEXILE AKIRA(EXILE、EXILE THE SECOND)と今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)の初対談、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのRIKUと吉野北人、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの日高竜太と加納嘉将というJr.EXILE世代の座談会、E-girlsの楓、鷲尾伶菜、佐藤晴美がラストイヤーにかける思いを語るインタビューなどを掲載。第2号以降は4月、7月、10月の発行が予定されている。

※日高竜太の「高」ははしご高が正式表記。