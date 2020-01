2019年に結成45周年を迎えたロックバンド「甲斐バンド」の全国ホールツアーのファイナル公演の模様が、1月16日午後6時半からWOWOWで独占生中継される。番組は「生中継!甲斐バンド 45th Anniversary Tour HEROES 2019」と題して、WOWOWプライムで放送。

全国ホールツアーは、昨年発売されたメモリアルベストアルバム「KAIBAND HEROES -45th ANNIVERSARY BEST-」の曲順が、そのままセットリストになっている。ファイナル公演はNHKホール(東京都渋谷区)で開催される。

WOWOWでは、昨年9月から数カ月にわたって特集を組んでいる。1983年のライブ「THE BIG GIG」をよみがえらせたライブの模様を伝える番組「甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016」が2月6日午後10時からWOWOWライブで放送。同日、午後9時からは同番組の見どころを紹介する「徹底解剖!甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016」も放送される。