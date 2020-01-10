第98回全国高校サッカー選手権大会は11日、準決勝2試合が埼玉スタジアム2002で開催される。
前年度王者の青森山田（青森）は、初戦となった2回戦で米子北（鳥取）を相手に6－0の圧勝スタートを切ると、インターハイ準優勝の富山第一（富山）、昌平（埼玉）を続けて破り、2大会連続のベスト4進出を決めた。
青森山田と準決勝で対戦するのは、昨年度ベスト8の帝京長岡（新潟）だ。熊本国府（熊本）、神戸弘陵学園（兵庫）、仙台育英（宮城）を相手に計9得点無失点で3連勝。前評判通りの強さを見せつけ、新潟県勢初の準決勝進出を果たした。
準決勝もう1試合では、静岡学園（静岡）と矢板中央（栃木）が対戦。静岡学園が勝利すれば初優勝を決めた1995年度大会以来、24年ぶり。矢板中央が勝利すれば初のファイナル進出となる。
なお、準々決勝までの試合結果と準決勝の日程は以下の通り。
■1回戦（2019年12月30日、31日）
【東京B】國學院久我山 8－0 前原【沖縄】※開幕戦
【富山】富山第一 2－2（PK 4－3） 立正大淞南【島根】
【群馬】前橋育英 0－0（PK 4－5） 神村学園【鹿児島】
【岩手】専修大北上 3－1 龍谷【佐賀】
【秋田】秋田商 2－3 神戸弘陵学園【兵庫】
【茨城】明秀日立 1－0 高知【高知】
【宮城】仙台育英 1－1（PK 3－0） 五條【奈良】
【北海道】北海 0－1 高川学園【山口】
【東京A】東久留米総合 2－4 草津東【滋賀】
【愛知】愛工大名電 0－1 筑陽学園【福岡】
【福井】丸岡 3－2 長崎総合科学大附【長崎】
【静岡】静岡学園 6－0 岡山学芸館【岡山】
【栃木】矢板中央 2－2（PK 6－5） 大分【大分】
【岐阜】帝京大可児 0－1 大手前高松【香川】
【長野】松本国際 1－0 和歌山工【和歌山】
【山梨】日大明誠 1－3 四日市中央工【三重】
■2回戦（2020年1月2日）
【青森】青森山田 6－0 米子北【鳥取】
【埼玉】昌平 2－0 興國【大阪】
【兵庫】神戸弘陵 3－2 明秀日立【茨城】
【神奈川】日大藤沢 3－1 広島皆実【広島】
【滋賀】 草津東 1－2 筑陽学園【福岡】
【福井】丸岡 0－3 静岡学園【静岡】
【石川】鵬学園 1－1（PK 4－3） 京都橘【京都】
【宮崎】日章学園 0－0（PK 7－6） 市立船橋【千葉】
【新潟】帝京長岡 3－0 熊本国府【熊本】
【福島】尚志 0－0（3－4） 徳島市立【徳島】
【山形】山形中央 0－2 今治東中等教育学校【愛媛】
【富山】富山第一 1－0 神村学園【鹿児島】
【岩手】専修大北上 0－0（5－6） 國學院久我山【東京B】
【宮城】仙台育英 1－0 高川学園【山口】
【栃木】矢板中央 2－1 大手前高松【香川】
【長野】松本国際 1－2 四日市中央工【三重】
■3回戦（2020年1月3日）
【東京B】國學院久我山 0－1 昌平【埼玉】
【新潟】帝京長岡 5－0 神戸弘陵学園【兵庫】
【静岡】静岡学園 2－0 今治東中等教育学校【愛媛】
【三重】四日市中央工 3－3（PK 4－3） 日章学園【宮崎】
【青森】青森山田 4－1 富山第一【富山】
【宮城】仙台育英 0－0（PK 9－8） 日大藤沢【神奈川】
【徳島】徳島市立 1－0 筑陽学園【福岡】
【石川】鵬学園 0－2 矢板中央【栃木】
■準々決勝（2020年1月5日）
【青森】青森山田 3－2 昌平【埼玉】
【新潟】帝京長岡 1－0 仙台育英【宮城】
【徳島】徳島市立 0－4 静岡学園【静岡】
【栃木】矢板中央 2－0 四日市中央工【三重】
■準決勝（2020年1月11日）
12:05 【青森】青森山田 vs 帝京長岡【新潟】
14:20 【静岡】静岡学園 vs 矢板中央【栃木】