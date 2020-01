話題のキュートなユニコーンが21種！サプライズトイ『ユニ・バース』で驚きのうれしさをプレゼント♪

セガトイズより、「WHO are YOU?(ふーあーゆー?)」シリーズが世界販売個数800万個を突破するなど、昨今のサプライズトイブームをさらに加速させる新しいサプライズトイ『ユニ・バース』が、2020年1月30日(木)に発売される。



『ユニ・バース』は、人気沸騰中のユニコーンをモチーフとした21種類のフィギアをコレクションし、自分でアレンジを楽しみながら、オンラインで開催する”ミス・ユニコーン”に選ばれることを目指す新しいサプライズトイだ。



ユニコーンは「一角獣」とも呼ばれる額の中央に角が生えた馬に似た架空の動物。力強いイメージがある一方で、非現実の象徴として近年では”ゆめかわいい”印象のユニコーンが人気を博している。

レインボーと一緒に描かれるパステルカラーのユニコーンは、ティーンや子どもから可愛いと絶賛され、経済的なインパクトも与えるほど。

日本のティーンに絶大な人気を誇るカジュアルアクセサリーブランド「クレアーズ」では、ユニコーン関連のアイテムの売り場が、2018年と比較して2019年にはおよそ200%に拡大するほどの人気ぶりで、2020年も注目のトレンドとなっている。



サプライズトイ『ユニ・バース』は全21種類のユニコーンフィギュアとなっており、3つのサプライズが搭載されている。

価格は1500円+税、商品サイズは折りたたんだ状態で幅135×高100×奥38mm。さらに、Instagramにて『ユニ・バース』のキャンペーンも開催される。



◆驚きが連続する! 3つのサプライズ

その① 雲が溶ける驚き!

『ユニ・バース』のユニコーンフィギアは、雲に見立てた綿素材に包まれており、雲を温水で溶かすといずれかのユニコーンフィギアが出現!

雲の種類は4種類あり、雲に描かれている表情や溶けた後の温水の色が異なる。



その② 21種類のうちどのユニコーンが出てくるかわからないドキドキ!

ユニコーンフィギアの種類は全部で21種類あり、どのユニコーンが出現するかは不明。雲から出てくるのは、ユニコーンフィギア本体のほかに、1体のペット、2個のアクセサリー、キャラクターのパーソナリティが書かれたカードと21種類のユニコーンたちがグループ分けされたポスターとなっている。

あなたのもとにやってきたユニコーンを、アクセサリーを使って自由にアレンジして楽しもう。



その③ ありえない!ユニークな設定

ユニコーンの角の部分で付属カードの表面を削ると、キャラクターの好きなもの、嫌いなものなどが書かれた文字が現れ、キャラクターの設定を知ることが可能。

ユニークな特徴をもつユニコーンもいて、おバカで可愛い、憎めないユニコーンたちのコレクションがより一層楽しくなること請け合い!



オンラインでの遊び方も同時開催! 「ミス・ユニコーン」で人気のユニコーンを目指そう!

ユニコーン本体に様々なアクセサリーやペットを自由にアレンジして写真撮り、インスタグラムに投稿する「ミス・ユニコーン」キャンペーンも開催される。

フィギア遊びにとどまらず、オンラインでも自分のユニコーンを自慢したり、他のユニコーンを見て楽しむことができる。



【「ミス・ユニコーン」キャンペーン概要】

自分でアレンジした『ユニ・バース』シリーズのユニコーンの写真投稿から、審査委員によって「ミス・ユニコーン」グランプリを決定。選出された写真は『ユニ・バース』の宣伝活動に使用される。



参加条件:インスタグラムのアカウントを持っている。セガトイズ公式インスタグラムアカウント(@segatoys_official)をフォローする。

賞品:グランプリに選ばれた方には、『ユニバース』の10商品をプレゼント!

応募方法:『ユニ・バース』のユニコーンの写真を以下の3つのハッシュタグをつけインスタグラムに投稿してください。

#ユニコーン #ユニバース #ミスユニコーングランプリ

応募締め切り:2020年2月16日(日)



【商品概要】

ユニ・バース

同梱内容:ふわふわくも(本体)、取り扱い説明書

商品サイズ(折りたたみ):幅135×高100×奥38mm

素材:ふわふわくも:PVA/ユニコーン:ABS、NP-PVC、ナイロン/ペット・アクセサリー:NP-PVC、ABS、PE、PP/カード、コレクションシート、取り扱い説明書:紙

対象年齢:6才以上

価格:1500円+税

発売予定日:2020年1月30日(木)

販売流通:玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売など



