9日にAFC U－23選手権2020でU－23サウジアラビア代表と対戦するU－23日本代表のスターティングメンバーが発表された。試合は日本時間22時15分にキックオフ予定。テレビ朝日系列、NHK BS-1にて生中継される。
■U－23日本代表 サウジアラビア戦スタメン
▼GK
12. 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
3. 渡辺剛（FC東京）
15. 岡崎慎（清水エスパルス）
20. 古賀太陽（柏レイソル）
22. 橋岡大樹（浦和レッズ）
▼MF
5. 杉岡大暉（鹿島アントラーズ）
7. 田中駿汰（大阪体育大学）
8. 田中碧（川崎フロンターレ）
10. 食野亮太郎（ハーツ／スコットランド）
19. 旗手怜央（順天堂大学）
▼FW
9. 小川航基（ジュビロ磐田）
□控えメンバー
▽GK
1. 小島亨介（アルビレックス新潟）
23. 谷晃生（ガンバ大阪）
▽DF
2. 立田悠悟（清水エスパルス）
17. 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
▽MF
4. 菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
6. 斉藤未月（湘南ベルマーレ）
11. 遠藤渓太（横浜F・マリノス）
14. 森島司（サンフレッチェ広島）
16. 相馬勇紀（名古屋グランパス）
18. 田川亨介（FC東京）
21. 松本泰志（サンフレッチェ広島）
▽FW
13. 上田綺世（鹿島アントラーズ）