人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズ総集編の劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」が1月11日、新宿バルト9(東京都新宿区)ほかで公開される。プリズムショーの全29曲からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描く。

ベストテンの中間発表では、速水ヒロの名曲「pride -KING OF PRISM ver.-」が首位に輝き、十王院カケルの「Orange Flamingo」(通称・天然ガス)が2位にランクインしたが、最終結果の行方が気になるところ。ランキングを気にせずとも、派手で斬新な演出のプリズムショーに笑ったり、涙したり、感情を揺さぶられるはず。

一条シンの新曲「ダイスキリフレイン」や、プリズムショー以外にもエーデルローズ生7人のミニドラマやマスコットキャラクターのトラチとドラチのミニドラマもあり、ただのランキングもの、総集編ではない仕掛けが随所に用意されている。とにかく盛りだくさんで、おなかがいっぱいになった。最後に「言いたいことがあります!」。もっと新作を見たい!(小西鉄兵/MANTAN)