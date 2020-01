『あんスタ』がナンジャタウンに！「TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』 in ナンジャタウン　～さがして！みつけて！かくれんぼ～」開催

バンダイナムコアミューズメントが運営する東京・池袋のテーマパーク「ナンジャタウン」にて、TVアニメ『あんさんぶるスターズ!』とのタイアップイベント「TVアニメ『あんさんぶるスターズ!』 in ナンジャタウン ~さがして!みつけて!かくれんぼ~」が、2020年2月7日(金)〜3月29日(日)まで開催される。



本イベントでは、ナンジャタウンに遊びに来たアイドルたちがかくれんぼを始めてしまった「Ra*bits(ラビッツ)」「2wink(トゥウィンク)」を探しに行く、というコンセプトのもと、園内を巡るラリーゲームやミニゲームを楽しむことができる。





▲園内では「Ra*bits」「2wink」が等身パネルとオリジナルボイスでお迎え!



また、本イベント限定で「Ra*bits」「2wink」の等身描き下ろしイラストと作中に登場する全12ユニットのアイドル達が、それぞれのユニットカラーのねこ耳パーカーをまとった「ちびキャライラスト」となって、ゲームの景品や園内各所のパネルやオリジナルグッズ、ノベルティに登場する。

さらに、オリジナルデザート&フードも全14種用意され、食事を楽しむこともできる。

TVアニメ『あんさんぶるスターズ!』の魅力を存分に堪能できるイベントとなっている。









【TVアニメ『あんさんぶるスターズ!』 in ナンジャタウン ~さがして!みつけて!かくれんぼ~】

開催期間:2020年2月7日(金)〜3月29日(日)

>>>特設サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/stars_2020/





◆ラリーゲーム/「さがして!みつけて!かくれんぼ」

かくれんぼをしているRa*bits・2winkのメンバーを、ナンジャタウンの園内にいる『他ユニット』のメンバーからヒントをあつめて、さがしに行こう!

ルートは全6種の中から選べます。

ルートに登場したアイドルの中からオリジナルPOPスタンドをひとつプレゼント!



価格:800円(税込)/1回

参加受付時間:平日13:00~19:30

土・日曜・祝日および指定日10:00~19:30

指定日:2020年2月7日(金)、3月23日(月)~27日(金)

※ゴール受付 当日20時まで



▲POPスタンド/全41種 ※参加ルートごとにランダム配付



◆ミニゲーム

ちびキャラとして登場する12ユニットを”しっぽチーム”、”にくきゅうチーム”で分け、チームごとの景品がもらえるミニゲームが登場!

タッチパネルを使って、かくれているアイドルたちの中から、指定したメンバーをさがそう!

みつけたアイドルの人数に応じて、景品が渡される。

※好きな絵柄を選べます。



・「ゆらゆら!しっぽのかくれんぼ」

参加ユニット:しっぽチーム

Trickstar、紅月、UNDEAD、流星隊、2wink、Switch

価格:600円(税込)/1回

営業時間:平日13:00~20:00

土・日曜・祝日および指定日10:00~19:30

指定日:2月7日(金)、3月23日(月)~27日(金)



▲A賞:アクリルキーホルダー/全21種





▲B賞:ハート缶バッジ/全12種





・「ぷにぷに!にくきゅうかくれんぼ」

参加ユニット:にくきゅうチーム

fine、Knights、Ra*bits、Valkyrie、MaM、Eden

価格:600円(税込)/1回

営業時間:平日13:00~20:00

土・日曜・祝日および指定日10:00~19:30

指定日:2月7日(金)、3月23日(月)~27日(金)



▲A賞:アクリルキーホルダー/全20種





▲B賞:ハート缶バッジ/全11種





◆スペシャルイベント

ラリーゲーム、ミニゲームにて指定回数以上ご利用の方に参加用紙を配付。アイドルたちが隠した「お菓子カード」(全12種)をみつけよう!「お菓子カード」を撮影し、専用受付に提示すると特典がもらえる。



・「お菓子をさがそう!あまいあまいかくれんぼ」

実施期間:2月14日(金)~3月1日(日) しっぽチーム

3月14日(土)~3月29日(日) にくきゅうチーム

営業時間:平日13:00~20:00

土・日曜・祝日および指定日10:00~19:30

指定日:2月7日(金)、3月23日(月)~27日(金)



▲あめ型カード/全41種 ※ユニットごとにランダム配付



(C)Happy Elements K.K/あんスタ!アニメ製作委員会 (C)BANDAI NAMCO Amusement Inc.









本イベントでは、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも販売される。

TVアニメ『あんさんぶるスターズ!』関連商品を1会計につき3000円以上のご購入ごとに、オリジナルブロマイド(全41種)が1枚プレゼントされる。

オリジナルブロマイドは好きな絵柄を選べるのでうれしいところ!



◆キラキラ缶バッジコレクション:4グループ/全47種

価格:1個440円(税込) ※ランダム封入





◆アクリルスタンド:全47種

価格:等身イラスト各1540円(税込)/ちびキャライラスト各1100円(税込)







【店頭/WEB受注販売】

◆ねこ耳パーカー:全18種

価格:各6600円





【グッズ購入ノベルティ】

◆オリジナルブロマイド/全41種





「ナンジャ餃子スタジアム」 「福袋デザート横丁」各店舗にて、ユニットをモチーフにしたデザート&フード全12種のほか、期間限定メニュー全2種を販売する。

1品ご購入ごとに、ねこ型ブロマイドを1枚プレゼント!





◆隠れる場所は心まかせ♪ Knightsのホワイトドリンク 価格:900円(税込)





◆魔法をかけちゃう!? Switchのマジカルオムライスプレート 価格:980円(税込)





◆Edenのかくしきれない✨キラメキ✨ソフト 価格:930円(税込)





