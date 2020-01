『ハイキュー!!　TO THE TOP』×東急ハンズ　コラボ企画開催！

明日1月10日より毎週金曜放送スタートするTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』と東急ハンズがコラボし、2020年1月31日(金)~3月1日(日)の期間限定で、東急ハンズ21店舗にてコラボ売場「ハイキュー!! TO THE TOP 烏野バースデーパーティー in 東急ハンズ ~麗しの潔子さんへ~」を展開することが発表された。



TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載されている、バレーボールに打ち込む高校生たちの成長を描いた同名作品のアニメーションで、今回のアニメ化で第4期目の作品となる。



このたびのコラボレーション売場では、何と烏野高校バレーボール部のマネージャー・潔子さんがピックアップ!?



◆コラボレーションのテーマは、「烏野バースデーパーティー」!

1月6日は「烏野排球部に咲く一輪の花」こと清水潔子の誕生日。

潔子さんの誕生日をお祝いしようと集まる烏野高校排球部メンバーたち。皆思い思いの誕生日プレゼントを用意し、クラッカーや飾りつけも準備万端!

さぁ、東急ハンズで潔子さんをお祝いしよう!



バースデーパーティーをテーマにした新規描き下ろしイラスト、ハンズエプロンを身に着けたちびキャライラストの限定商品が登場! さらには東急ハンズ限定の購入特典も準備しているとのこと。



コラボ売場開催店舗は、札幌店、新宿店、渋谷店、池袋店、横浜店、千葉店、大宮店、浜松店、名古屋店、金沢店、梅田店、心斎橋店、京都店、三宮店、姫路店、岡山店、広島店、松山店、博多店、鹿児島店、大分店の東急ハンズ全21店舗。



イベントの詳細をはじめ、気になる先行販売アイテムやグッズなど特設HPにて随時公開されているのでチェックしておこう。



>>>特設HP:https://event.amnibus.com/haikyu-tokyu-hands-bdp/





(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS