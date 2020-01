スクエアプッシャー、新作『Be Up A Hello』を引っさげ単独来日公演が決定

ワープ30周年イベントでの来日も記憶に新しいスクエアプッシャーが、4月に5年ぶりとなる単独来日公演を開催することが明らかになった。



今回の来日公演は、1月31日にリリースされる最新アルバム『Be Up A Hello』を引っさげて行われるもの。エレクトロニック・ミュージックに目覚めた当時の思いや記憶を綴った日記のような本作は、直感と初期衝動に従って一気に完成させたそうで、圧巻の照明&映像演出を含むライブセットとの相性も抜群だ。収録曲から、キャリア形成期の楽曲群を彷彿とさせる猛烈なブレイクビーツと、アシッドなベースラインが際立つ新曲「Nervelevers」も公開されている。







また、国内盤にはボーナストラックが追加収録され、解説書も封入。数量限定でオリジナルTシャツ付セットも発売される。Tシャツセットに付属されるダウンロードカードからは、CDに収録された音源とは異なるボーナストラックがダウンロードできるとのことで、90年代のアナログ機材が多用されたという最新アルバム『Be Up A Hello』の制作中、様々なアイデアを試み、様々な形でファンに届けようとするトム・ジェンキンソンの積極的な姿勢が垣間見られるだろう。



来日公演の日程は以下の通り。チケットなどの詳細は来週1月14日(火)に発表される予定だ。





<来日公演情報>







Squarepusher



2020年4月1日(水)名古屋クラブクアトロ

2020年4月2日(木)梅田クラブクアトロ

2020年4月3日(金)新木場 STUDIO COAST



<リリース情報>







Squarepusher

『Be Up A Hello』

レーベル:Warp Records / Beat Records

2020年1月31日(金)

国内盤CD BRC-624 ¥2,200+税

国内盤CD+Tシャツ BRC-624T ¥5,500+税

国内盤特典:ボーナストラック追加収録/解説書封入



収録曲:

01. Oberlove

02. Hitsonu

03. Nervelevers

04. Speedcrank

05. Detroit People Mover

06. Vortrack

07. Terminal Slam

08. Mekrev Bass

09. 80 Ondula

Bonus Track for Japan

10. Vortrack (Fracture Remix)