エド・シーラン、ジャスティンとのコラボ曲が「ステップワゴン」のCMソングに起用

エド・シーランとジャスティン・ビーバーのコラボ楽曲「アイ・ドント・ケア」が、Honda「ステップワゴン」の新CMソングに起用。すでに放映がスタートしている。



「アイ・ドント・ケア」は、昨年7月にエドが発表したニュー・アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』に収録されており、エドとジャスティンのコラボはメジャー・レイザーのシングル「コールド・ウォーター」(2016年)以来ということで話題になった1曲だ。







エドの楽曲が日本企業のCMソングとして選ばれたのは今回が初。You Tubeでも公開されている「家族の空間」篇では、同楽曲のアップテンポなサウンドに乗せて、「ステップワゴン」と共に幸せな時間を過ごす家族たちの姿が描かれている。





<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売中

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン