ダイヤやレイジやレオンの知られざる物語『ARP』第1話あらすじ＆先行カットをチェック

2020年1月13日(月・祝)より放送が開始されるアニメ『ARP Backstage Pass』の第1話のあらすじと先行カットが到着! 最新のAR技術が生み出したダンス&ボーカルグループがアニメでどんな活躍をするのか、チェックしていこう。



『ARP』は『ときめきメモリアル』や『ラブプラス』などの人気ゲームを生み出したことで知られるユークスの内田明理が総合プロデュースを務め、2016年より活動を開始したコンテンツ。

最新のAR技術が生み出したダンス&ボーカルグループが、ボイスキャスト(声優・歌手)、アクティングキャスト(役者・ダンサー)、AR技術者が一体となってリアルタイムでライブを行うことで、完璧な歌唱力・ダンスパフォーマンス・美貌を兼ね備えた、至高のアーティスト達による最先端のライブエンターテインメントだ。

▲アニメ『ARP』キービジュアル



ステージ上、まさに目の前に存在するARアーティストがリアルタイムにパフォーマンスを行い、さらにファンと交流したりすることで話題となった作品がドキュメンタリーアニメ化され、注目を集めている。



アニメ化に際して、メインキャストとなるシンジ、ダイヤ、レイジ、レオンの4人はそのままの出演となっており、その他、井上和彦や浪川大輔、駒田航、江口拓也といった豪華声優陣を迎えての放送となる。



(C)ARPAP

<第1話「The Show Must Go On」>

現在avex からデビューを飾り、横浜を中心にライブやメディアなどで活動するARダンス&ボーカルグループ、「ARP」。

アーティスト養成校として名高いISM横浜校に通うシンジ、横浜のライブハウスを中心に Wボーカル ユニットを組むダイヤ、レイジ、そして自由に歌い踊ることを夢見て神戸から上京したレオン―これはまだARPとして4人が出会う前の、彼らの始まりの話。













▲第1話先行カット



TVアニメでは『ARP』に所属する4人のメンバーの学園生活、そしてこれまでの軌跡にスポットを当て、その知られざるストーリーを描くことで、「ARP」プロジェクトの新たな展開を切り開いていく。



(C)ARPAP

【番組情報】

アニメ『ARP』



■放送情報

2020年1月13日(月・祝)より TOKYO MXにて毎週月曜23:00 から放送開始

2020年1月13日(月・祝)より BS11にて毎週月曜 25:00 から放送開始

2020年1月14日(火)よりJ:COMテレビ「アニおび」にて毎週火曜23:30から放送開始

2020年1月13日(月・祝)より dアニメストア/dTVにて毎週月曜23:00から配信 ほか



<スタッフ>

原作・プロデュース:内田明理(株式会社ユークス)

監督:えんどうてつや

シリーズ構成:友永コリエ

アニメーション制作:ダイナモピクチャーズ

主題歌:OP:ARP『Burn it up』/ED:ARP『Celebrate Good Time』



<キャスト>

シンジ:シンジ、ダイヤ役:ダイヤ、レイジ:レイジ、レオン:レオン、理事長:井上和彦、松本晴臣:駒田航、叶永嗣:浪川大輔、理事長の秘書:江口拓也



■あらすじ

次世代ARダンス&ボーカルグループ「ARP」が待望のドキュメンタリーアニメ化!

avexからデビューし横浜を拠点にライブを重ね、着実な人気を獲得してきた彼らは、アーティスト養成校として名高いISM横浜校の生徒でもある。

そこに集った4人のメンバー、生粋のエリートでありながら、音楽に対する葛藤を抱くシンジ、幼いころから共に施設で育ちアウトロー精神で音楽とともに戦ってきたレベルクロス ダイヤ・レイジ、4オクターブの美声と圧倒的なダンスとルックスで周囲から孤立しながらも音楽を心から愛するレオン。

彼らが出会うまでと、デビューしてからこれまでの日々のあらゆる喜びも苦しみも、日常もライブの舞台裏ま で! メンバーごとに掘り下げながら描き出す。



>>>アニメ公式HP:http://arp-anime.com/

>>>アニメ公式Twitter:@arp_anime