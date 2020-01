MAN WITH A MISSIONの真実に迫る初ドキュメンタリー映画、メインビジュアル公開

MAN WITH A MISSIONの初となる音楽ドキュメンタリー映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』のメインビジュアルが本日公開された。



今回公開されたメインビジュアルは過去のMAN WITH A MISSIONのビジュアルがコラージュされたもの。本作映画は2月14日から2月27日の2週間限定での公開となる。さらに、ムビチケ(インターネットで座席指定もできるカード型劇場前売券)が全国の上映劇場で1月17日より販売することが決定。詳細は映画公式HPにて。





<作品情報>



『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』



【クレジット】

監督:チェンコ塚越

製作:東宝/FYD/ソニー・ミュージックレーベルズ/トライストーン・ホールディングス/WOWOW/スペースシャワーネットワーク

制作プロダクション:東京コネクション/ギークサイト

配給:東宝映像事業部

©2020 "TRACE the HISTORY" FILM PARTNERS



映画公式ツイッター:https://twitter.com/mwamtth

映画公式サイト:https://mwam-movie.com/