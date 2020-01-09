2月に東京・渋谷ストリームホールで、AKB48の新ユニットによるライブイベント「2020 AKB48新ユニットライブ祭り」が開催される。

2月22日から28日までに8公演を予定しているこのイベントには、AKB48劇場のオープン14周年公演でお披露目された新ユニット8組が出演。正式なユニット名とチケットの販売スケジュールは追ってアナウンスされる。

2020 AKB48新ユニットライブ祭り

2020年2月22日（土）東京都 渋谷ストリームホール

START 18:30

＜出演者＞

ユニットA：大盛真歩 / 小栗有以 / 久保怜音 / 西川怜 / 山内瑞葵



2020年2月23日（日・祝）東京都 渋谷ストリームホール

START 18:30

＜出演者＞

ユニットB：川原美咲 / 鈴木くるみ / 田口愛佳 / 長谷川百々花 / 服部有菜 / 藤園麗 / 前田彩佳



2020年2月24日（月・振休）東京都 渋谷ストリームホール

START 14:30

＜出演者＞

ユニットC：稲垣香織 / 岩立沙穂 / 清水麻璃亜 / 長友彩海 / 福岡聖菜



START 18:30

＜出演者＞

浅井七海 / 佐藤美波 / 下尾みう / 鈴木優香 / 千葉恵里 / 永野芹佳 / 山本瑠香



2020年2月25日（火）東京都 渋谷ストリームホール

START 18:30

＜出演者＞

ユニットE：歌田初夏 / 大竹ひとみ / 小田えりな / 北澤早紀 / 高橋彩香 / 峯岸みなみ / 横山由依 / 立仙愛理



2020年2月26日（水）東京都 渋谷ストリームホール

START 18:30

＜出演者＞

ユニットF：行天優莉奈 / 齋藤陽菜 / 高岡薫 / 高橋彩音 / 向井地美音 / 吉橋柚花



2020年2月27日（木）東京都 渋谷ストリームホール

START 18:30

＜出演者＞

ユニットG：大森美優 / 柏木由紀 / 佐々木優佳里 / 馬嘉伶 / 武藤十夢 / 吉川七瀬



2020年2月28日（金）東京都 渋谷ストリームホール

START 18:30

＜出演者＞

ユニットH：加藤玲奈 / 込山榛香 / 篠崎彩奈 / 左伴彩佳 / 宮崎美穂 / 茂木忍

※高橋彩香、高橋彩音の「高」ははしご高が正式表記。