木村拓哉が出演するスペシャル映像が昨日1月8日に東京・新宿のユニカビジョンで放映され、木村本人がサプライズで登場した。

このイベントは木村が同日に初のオリジナルアルバム「Go with the Flow」をリリースしたことを記念して行われたもの。放映は一度だけと予告されていたこの日限りの映像を目に焼き付けようと、会場には多くのファンが集まった。放映の終盤で木村が「皆さんの後ろを振り返ってみてください!」とビジョン越しに語りかけると、ユニカビジョン後方の西武新宿PePe広場のバルコニーに本人がサプライズで登場。観客からの大きな歓声に包まれた木村は、イベント前に今回のアルバムに楽曲提供した槇原敬之のラジオに出演したことに触れながら「たくさんのお力添えをいただいて今日に至っています。この場所に足を運んでくださった皆さんにも感謝しております。本当にありがとうございました」と丁寧に感謝の言葉を述べた。そして2月に東京と大阪で開催するアルバムリリースツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」について「ぜひ騒げる方は一緒に騒いでほしいと思います。その時はまたよろしくお願いします!」と語り、その後も何度も観客たちに感謝の気持ちを伝えた。

また同日にアルバムのリリースを記念したタブロイド紙の無料配布が全国でスタートした。本日1月9日からは全国のレコードショップでも配布中。紙面には糸井重里がアルバムと木村について語ったインタビュー記事や、回答者に抽選でオリジナルグッズが当たるクイズ企画が掲載されている。