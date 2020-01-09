浦和レッズは9日、2020シーズンにおけるトップチームの選手背番号を発表した。
昨季の明治安田生命J1リーグでは14位に終わり、連覇を狙った天皇杯JFA第99回サッカー選手権大会は4回戦で敗退。AFCチャンピオンズリーグでは決勝に進出したが、アル・ヒラル（サウジアラビア）に敗れ、準優勝に終わった。
2020シーズンを迎えるにあたり、アルビレックス新潟から昨季J2得点王のブラジル人FWレオナルドを獲得。さらに、青森山田高校からMF武田英寿が加入し、期限付き移籍からMF伊藤涼太郎が復帰を果たしている。
発表された2020シーズンの背番号は以下のとおり。
1 GK西川周作
2 DFマウリシオ
3 MF宇賀神友弥
4 DF鈴木大輔
5 DF槙野智章
6 DF山中亮輔
7 MF長澤和輝
8 MFエヴェルトン
9 FW武藤雄樹
10 MF柏木陽介
11 MFマルティノス
12 FWファブリシオ
13 MF伊藤涼太郎（大分トリニータから復帰）
14 FW杉本健勇
16 MF青木拓矢
22 MF阿部勇樹
24 MF汰木康也
25 GK福島春樹
26 DF荻原拓也
27 DF橋岡大樹
28 DF岩武克弥
29 MF柴戸海
30 FW興梠慎三
31 DF岩波拓也
32 GK石井僚
37 MF武田英寿（青森山田高校から加入）
39 MF武富孝介
41 MF関根貴大
45 FWレオナルド（アルビレックス新潟から加入）