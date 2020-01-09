浦和レッズは9日、2020シーズンにおけるトップチームの選手背番号を発表した。

昨季の明治安田生命J1リーグでは14位に終わり、連覇を狙った天皇杯JFA第99回サッカー選手権大会は4回戦で敗退。AFCチャンピオンズリーグでは決勝に進出したが、アル・ヒラル（サウジアラビア）に敗れ、準優勝に終わった。

2020シーズンを迎えるにあたり、アルビレックス新潟から昨季J2得点王のブラジル人FWレオナルドを獲得。さらに、青森山田高校からMF武田英寿が加入し、期限付き移籍からMF伊藤涼太郎が復帰を果たしている。

発表された2020シーズンの背番号は以下のとおり。

1 GK西川周作

2 DFマウリシオ

3 MF宇賀神友弥

4 DF鈴木大輔

5 DF槙野智章

6 DF山中亮輔

7 MF長澤和輝

8 MFエヴェルトン

9 FW武藤雄樹

10 MF柏木陽介

11 MFマルティノス

12 FWファブリシオ

13 MF伊藤涼太郎（大分トリニータから復帰）

14 FW杉本健勇

16 MF青木拓矢

22 MF阿部勇樹

24 MF汰木康也

25 GK福島春樹

26 DF荻原拓也

27 DF橋岡大樹

28 DF岩武克弥

29 MF柴戸海

30 FW興梠慎三

31 DF岩波拓也

32 GK石井僚

37 MF武田英寿（青森山田高校から加入）

39 MF武富孝介

41 MF関根貴大

45 FWレオナルド（アルビレックス新潟から加入）