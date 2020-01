性別の枠を超えた「人間」という単位の捉え方、LGBTQへの理解

昨年9月に書籍『なぜアーティストは壊れやすいのか?』を出版した、音楽学校教師で産業カウンセラーの手島将彦。同書では、自身でもアーティスト活動・マネージメント経験のある彼が、ミュージシャンたちのエピソードをもとに、カウンセリングやメンタルヘルスに関する基本を語り、アーティストやスタッフが活動しやすい環境を作るためのヒントを記している。そんな手島が日本に限らず世界の音楽業界を中心にメンタルヘルスや世の中への捉え方を一考する連載「世界の方が狂っている 〜アーティストを通して考える社会とメンタルヘルス〜」。第6回は、既存の性の枠に捉えられず、流動的で、変化していくセクシュアリティの中で認知されるべきLGBTQの理解を深める。



2019年のNHK紅白歌合戦に出場した氷川きよしさんは、「男らしく生きて欲しいって言われると、自殺したくなっちゃうから、つらくて」「どうしても人間はカテゴライズをする傾向がある。これからは時代も変わって、ありのままの姿で本当の自分を表現していきたい」と語り、デビュー20周年記念シングル「大丈夫」と「限界突破×サバイバー」のメドレーを男女の枠を超えた表現で披露しました。また、MISIAさんはLGBTの尊厳やその社会運動、そして多様性を象徴するレインボーフラッグを掲げ、ドラァグ・クイーンのダンサー等とともに熱唱しました。







前回は男性、前々回は女性がテーマでしたが、今回はLGBTについて取り上げたいと思います。まず、LGBTという言葉ですが



・Lはレズビアンの頭文字からとられていて、女性に性的・恋愛感情(性愛感情)を抱く女性を指します。

・Gはゲイの頭文字で、男性に性的・恋愛感情(性愛感情)を抱く男性を指します。

・Bはバイセクシュアルでの頭文字で、男女どちらにも性愛感情を抱く人です。

・Tはトランスジェンダーの頭文字です。これは、産まれたときに割り当てられた性別に対して違和感を持っている人、自分が生きていきたい性別が異なっている人です。一方で、生まれたときに割り当てられた性別に対して違和感のない場合を「シスジェンダー」と言います。







実際には先の4つ以外にも、身体の性別の特徴が男女どちらともいえない「インターセックス」や、男女どちらにも性愛感情を抱かない「アセクシュアル」などの人も存在します。そのように、LGBTという括りからも漏れてしまう人がいることや、どんな性的指向や性自認のあり方でも、すべて守られなければならないという考え方から、LGBTQという言い方も増えてきています。Qはクエスチョニング(Questioning)あるいはクイア(Queer)です。



クエスチョニングは、自分の性別がわからない人、決めていない人、模索中の人などを指します。なんらかの性に自分を当てはめることで生きやすい人もいれば、そうでない人もいます。また、多くの誤解を持たれているところですが、セクシュアリティは固定的なものではなく、流動的で、変化することもあるのです。性は絶対にひとつに決まるものではないのです。



クィアは、元々「風変わりな・奇妙な」という意味で、かつては侮蔑的に使われることもある言葉でしたが、今ではあえてそれをセクシャル・マイノリティである自身を指す言葉として使うようになりました。また、最近では「性的指向(Sexual Orientation)「性自認(Gender Identity)」の頭文字をとって「SOGI(ソギ/ソジ)」という言葉も使われるようになってきています。この文章では、以降LGBTQを使用します。



いまだにLGBTQに対して「(生物学的に)異常だ」という偏見や誤解もあります。しかし、アメリカの精神医学会は1973年に「同性愛は精神障害ではない」と決議しました。また、国際精神医学会やWHO(世界保健機関)も「同性愛はいかなる意味でも治療の対象とはならない」と宣言しています。自然界を見てみても、同性愛は多く観られることで、特別なことではありません。むしろ、そうした「少数が存在すること」は、生物学、生態学的にも理にかなっているのです。また、そもそも生物学や生態学の問題とは別に、私たちは、例えば奴隷制度から脱却してきたように、皆が尊重される社会になるように、少しずつでも変えてきた歴史があります。それが「人間」の誇るべき特性のひとつであるとも思います。







映画『ファンタスティック・ビースト』でクリーデンス役として活躍している俳優のエズラ・ミラーは、自身が「クィア」だとし「自分を男とも思っていないし、女とも思っていない。かろうじて言えば、単純に自分が『人間だ』と思っているだけなんだ」と語っています。また『お騒がせモリッシーの人生講座』(上村彰子著・イーストプレス)では、モリッシーの「残念ながら、私はホモセクシュアルではない。厳密に言うと、私はヒューマンセクシュアル(human sexual)ということになる」という言葉を紹介し、「彼の歌は、特定の性に向けられたものではなく、『人間』に向けられている」「モリッシーは、この世の中でまかり通っている陳腐な性区分に、耐えられないのだろう」と指摘しています。彼らのように、単純な性区分ではなく「人間」を単位として考えるのは、とても大切なことだと思います。



最近では、「Old Town Road」が19週連続ビルボード・ホット100で1位となったリル・ナズ・Xが2019年6月に、自身が同性愛者であることをカミング・アウトしました。







彼のように、自分がLGBTQのいずれかである、と公表しているアーティストはたくさんいます。それだけでもLGBTQの人々が芸術分野に与えている影響の大きさがわかりますが、特にダンス・ミュージックやクラブ・カルチャーへの影響は非常に大きなものです。紅白歌合戦という音楽番組を通じてLGBTQについて関心を持った方にも少し知っておいて欲しいと思いますので、かなりかいつまんだ形になってしまいますが、紹介してみようと思います。







1960年代のアメリカは、LGBTQにとって暮らしやすい国ではなく、同性間の性交渉を禁止する「ソドミー法」が施行されているなど、根強い偏見がありました。そんな中、比較的自由な空気のあったニューヨークにストーン・ウォール・インというゲイバーがありました。そうしたゲイバーはしばしば警察の理不尽な介入が行なわれていましたが、1969年にその店の客たちが警官に対して抵抗し、そこに差別撤廃と解放を求める人々も加わり「ストーンウォールの反乱」と呼ばれる抵抗運動が起きます。これをきっかけのひとつとして、70年代以降、差別撤廃運動が加速していきます。



そうした背景があった中、70年代の初頭には、アフリカ系アメリカ人、ラテン・カリビアン、LGBTQなどが集まる空間が形成され、そこで「ディスコ」と呼ばれるダンス・ミュージックが誕生し、ドナ・サマー、シック、ビージーズなどが世界を席巻します。



80年代になるとディスコ・ミュージックは様々な理由から低迷しますが、そんな中でニューヨークのパラダイス・ガレージなどのクラブでは、自らゲイであることを公表していたラリー・レヴァンのような人気DJが登場します。彼の音楽はガラージと呼ばれるようになり、後のハウス・ミュージックの源流にもなります。そして、同じくゲイであることを公表していたフランキー・ナックルズはシカゴを拠点にシカゴ・ハウスを生み出します。



80年代後半には、サイケデリックな要素も持つアシッド・ハウスが誕生し、イギリスでも流行。「レイブパーティ」が行なわれるようになり、やがて「セカンド・サマー・オブ・ラブ」という大きなムーブメントに発展し、ストーン・ローゼス、ハッピー・マンデーズ、808 stateなど、多数のアーティストたちが登場しました。その後この流れは現代のEDMカルチャーにまで地続きで繋がっています。



ごく一部ですが、LGBTQと音楽の関わりを見てみました。こうした素晴らしい側面とともに、気をつけたいのは「何かの役に立つから尊重されるわけではない」ということです。いかなる性的指向や性自認であっても、人間として尊重されるということが大切なのです。



『はじめて学ぶLGBT 基礎からトレンドまで』石田仁著 ナツメ社







