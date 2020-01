機動警察パトレイバー30周年突破記念展、池袋マルイにて開催！　新規グッズも販売決定

シリーズ誕生から30年を突破した『機動警察パトレイバー』が、OVAから『劇場版』の時代を回顧するもうひとつの展覧会”機動警察パトレイバー30周年突破記念展~30th HEADGEAR EXHIBITION featuring EARLY DAYS─PATLABOR THE MOVIE~in 東京ACT.2”を、2020年1月18日(金)~2020年2月2日(日)の期間、池袋マルイ開催することが発表された。



池袋マルイ[ACT.2]では、OVA-THE MOVIE期とその後のパッケージイラスト、愛蔵版発売記念としてマンガ版のカバーイラスト、立体造形を展示。

そのほか、グッズ売り場も設けられており、2019年12月20日から有楽町マルイで開催された「30周年突破記念展[ACT.1]」で販売されたグッズは引き続き販売され、さらに池袋店初出しとなるアイテムも多数用意されている。

オリジナルデザインのタンブラーやパーカー、キーホルダーなど、ここでしか手に入らないアイテムにも注目!

グッズ売り場は会期中は入場無料となっているので、展覧会だけでもお買い物だけでも、楽しむことができる催しとなっている。









◆記念展のための描き下ろしイラストを展示

本展覧会では、高田明美により描かれたOVA-THE MOVIE期の雑誌イラストや関連パッケージのイラスト、2000年代に描き下ろされたイラストやラフスケッチなどを展示。

また、『機動警察パトレイバー the Movie』で印象的な零式をエアブラシで描いた橘田幸雄による大阪ATC「30周年突破記念展」描き下ろしイラストも展示される。







▲橘田幸雄による大阪ATC「30周年突破記念展」描き下ろしイラスト





◆コミカライズ版作者・ゆうきまさみのイラストやラフを展示

2019年11月から発売が開始された、ゆうきまさみ氏によるマンガ『愛蔵版 機動警察パトレイバー』を記念して、サンデーコミックスやワイド版のカバーイラスト、OVA-THE MOVIE期のMOOKS描き下ろしイラストやラフスケッチなどが展示される。







▲ゆうきまさみによるイラスト&ラフスケッチ







◆「カラスの脚にプレートが」キーホルダー





◆BABELパーカー





◆ステンレスタンブラー





そのほか、発売される発売される商品の詳細はパトレイバー公式Twitterで見ることできるので、チェックしておこう。



◆『機動警察パトレイバー30周年突破記念展~30th HEADGEAR EXHIBITION featuring EARLY DAYS─PATLABOR THE MOVIE~in 東京 ACT.2



開催期間:2020年1月18日(土)~2月2日(日)

開催場所:7Fイベントスペース

営業時間:11:00~20:30

入場料:税込800円 中学生以下は無料

※ご入場は閉店時間の30分前までとなります。

※有楽町マルイの展示会入場券をお持ちのお客様は、入場料を100円引きの 税込700円とさせて頂きます(1枚につき1名様有効となります)。

※グッズ売り場は入場無料です。



<1月18日(土)・19日(日)のご入場について>

1月18日(土)・19日(日)は混雑が予想されるため、シャッフル入場を実施します。

各日、下記の時間に池袋マルイ正面入り口横にお並びくださいませ。

お並びいただいている方を対象に、整理券の準備ができ次第シャッフル抽選を実施いたします。

整理券はおひとり様1枚お配りし、1枚につき、展示ご入場1回・物販1会計とさせていただきます。



お並び情報・完売情報・その他ご案内に関してはコチラでお知らせ↓

>>>池袋マルイアニメイベント公式Twitter:@marui_ikebukuro)

>>>マルイノアニメ公式Twitter(@marui_anime)