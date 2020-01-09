秋田書店が発刊するグラビアコミック雑誌『ヤングチャンピオン』とDonutsが開発・運営するライブ配信アプリ「MixChannel」の協同企画によるミスコンテストとして、コスプレイヤーに特化した誌面争奪イベント「ヤングチャンピオン コスプレクイーン 2020」が開催されることが発表された。発売中の『ヤングチャンピオン』No.2誌面を皮切りに、順次アナウンスされる。
『ヤングチャンピオン コスプレクイーン ２０２０』コンテスト詳細
・予選:1月7日～1月19日
・決勝:1月21日～2月2日
・グランプリ発表:2月25日『ヤングチャンピオン』No.6、MixChannelにて発表
審査部門
ヤングチャンピオン
「別冊ヤングチャンピオン」2月号(1月7日発売)で行う読者投票
MixChannel
ライブ配信アプリ「MixChannel」内の有料ポイント数
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ヤングチャンピオン公式モバイルサイト
ヤングチャンピオン公式モバイルサイト、ヤングチャンピオン別冊＆烈公式モバイルサイトで行う会員、非会員投票
ヤングチャンピオン公式モバイルサイトはコチラ
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審査該当ツイートのリツイート数
審査員
実行委員会による選考
各賞
大賞
撮り下ろしグラビア掲載(単独)
賞金:50万円
優秀賞
撮り下ろしグラビア掲載
賞金:30万円
読者特別賞
撮り下ろしグラビア掲載
賞金:10万円
審査員特別賞
撮り下ろしグラビア掲載
賞金:10万円