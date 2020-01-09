秋田書店が発刊するグラビアコミック雑誌『ヤングチャンピオン』とDonutsが開発・運営するライブ配信アプリ「MixChannel」の協同企画によるミスコンテストとして、コスプレイヤーに特化した誌面争奪イベント「ヤングチャンピオン コスプレクイーン 2020」が開催されることが発表された。発売中の『ヤングチャンピオン』No.2誌面を皮切りに、順次アナウンスされる。

「ヤングチャンピオン コスプレクイーン 2020」

『ヤングチャンピオン コスプレクイーン ２０２０』コンテスト詳細

・予選:1月7日～1月19日・決勝:1月21日～2月2日・グランプリ発表:2月25日『ヤングチャンピオン』No.6、MixChannelにて発表

審査部門

ヤングチャンピオン

「別冊ヤングチャンピオン」2月号(1月7日発売)で行う読者投票

MixChannel

ライブ配信アプリ「MixChannel」内の有料ポイント数

MixChannelのダウンロード用URLはコチラ。

ヤングチャンピオン公式モバイルサイト

ヤングチャンピオン公式モバイルサイト、ヤングチャンピオン別冊＆烈公式モバイルサイトで行う会員、非会員投票

ヤングチャンピオン公式モバイルサイトはコチラ

ヤングチャンピオン別冊＆烈公式モバイルサイトはコチラ



Twitter

審査該当ツイートのリツイート数

審査員

実行委員会による選考

各賞

大賞

撮り下ろしグラビア掲載(単独)

賞金:50万円

優秀賞

撮り下ろしグラビア掲載

賞金:30万円

読者特別賞

撮り下ろしグラビア掲載

賞金:10万円

審査員特別賞

撮り下ろしグラビア掲載

賞金:10万円