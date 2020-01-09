the telephones、今月閉店の北浦和KYARAにてBRAHMANら招いたイベント開催

the telephonesが今年1月に閉店する北浦和KYARAでのイベント開催を発表した。
同ライブハウスは2014年9月に現住所に移転、the telephonesのドラマー松本誠治は同ライブハウスのスタッフを務めていたこともある。そんなthe telephonesの地元でもある北浦和KYARAでのゆかりの地での感謝イベント。今回はゲストに、BRAHMAN、cinema staff、TENDOUJI、フレンズを迎えて開催される。なお、チケットはテレフォンズモバイルFCにて本日から先行受付が開始される。
＜公演情報＞
the telephones presents
「Thank you KYARA」
2020年1月21日（火）埼玉・北浦和KYARA
時間：開場 17:30 / 開演 18:00
出演：the telephones / BRAHMAN /cinema staff / TENDOUJI / フレンズ
チケット：前売 4000円 / 当日 4500円（D代別）
一般発売：2020年1月18日（金）AM10:00
the telephones official HP：http://thetelephones.net/
the telephonesが今年1月に閉店する北浦和KYARAでのイベント開催を発表した。
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