the telephones、今月閉店の北浦和KYARAにてBRAHMANら招いたイベント開催

the telephonesが今年1月に閉店する北浦和KYARAでのイベント開催を発表した。



同ライブハウスは2014年9月に現住所に移転、the telephonesのドラマー松本誠治は同ライブハウスのスタッフを務めていたこともある。そんなthe telephonesの地元でもある北浦和KYARAでのゆかりの地での感謝イベント。今回はゲストに、BRAHMAN、cinema staff、TENDOUJI、フレンズを迎えて開催される。なお、チケットはテレフォンズモバイルFCにて本日から先行受付が開始される。





<公演情報>



the telephones presents

「Thank you KYARA」



2020年1月21日(火)埼玉・北浦和KYARA

時間:開場 17:30 / 開演 18:00

出演:the telephones / BRAHMAN /cinema staff / TENDOUJI / フレンズ

チケット:前売 4000円 / 当日 4500円(D代別)

一般発売:2020年1月18日(金)AM10:00



the telephones official HP:http://thetelephones.net/