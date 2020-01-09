the telephones、今月閉店の北浦和KYARAにてBRAHMANら招いたイベント開催

the telephonesが今年1月に閉店する北浦和KYARAでのイベント開催を発表した。



同ライブハウスは2014年9月に現住所に移転、the telephonesのドラマー松本誠治は同ライブハウスのスタッフを務めていたこともある。そんなthe telephonesの地元でもある北浦和KYARAでのゆかりの地での感謝イベント。今回はゲストに、BRAHMAN、cinema staff、TENDOUJI、フレンズを迎えて開催される。なお、チケットはテレフォンズモバイルFCにて本日から先行受付が開始される。





＜公演情報＞



the telephones presents

「Thank you KYARA」



2020年1月21日（火）埼玉・北浦和KYARA

時間：開場 17:30 / 開演 18:00

出演：the telephones / BRAHMAN /cinema staff / TENDOUJI / フレンズ

チケット：前売 4000円 / 当日 4500円（D代別）

一般発売：2020年1月18日（金）AM10:00



the telephones official HP：http://thetelephones.net/



