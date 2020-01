『ガールズフィスト!!!!』南松本高校パンクロック同好会の新曲PVを公開！

『ガールズフィスト!!!!』発の声優ロックバンド・南松本高校パンクロック同好会(古川由利奈、浅見春那、内山つかさ、奥村真由)が1月15日にリリースする、待望の企画盤CD第3弾『Only my Way!!!!』のリード曲『退屈な日々』のPVが公開された。



長野県松本市が舞台の女子高生ロックバンド漫画『ガールズフィスト!!!!』(コミックス第1巻発売中/KADOKAWA刊)に登場するキャラクター4人と連動するかたちで活動中の、若手女性声優のロックバンド”南松本高校パンクロック同好会”。ライブや公開練習など、現在精力的に音楽活動を続けている。



そんな彼女たちの新曲『退屈な日々』のPVがフルバージョンで公開。1月15日にリリースされる企画盤CD第3弾「Only my Way!!!!」のリード曲にもなっている1曲で、軽快かつ激しさも感じるスカビートを前面に押し出した意欲作だ。



この『退屈な日々』は、白瀬双葉役のドラム担当・内山つかささんが作詞&メインヴォーカルを務める。毎日を退屈に思う女子高生特有の感情が、明るく愛らしく、それでいて強烈に、スカのビートで叩きつけらていく。歌詞のテロップと、漫画を担当するぼみ先生が描いた愛らしいSDキャラクターの動きも必見だ。



『Only my Way!!!!』は『退屈な日々』のほか、『Re:スタート』『孤独の月』といった、これまでライブでは演奏されてきた注目の楽曲も収録。1月15日の発売当日には恒例の「公開練習」が、リリースイベントとして19:30より、東京・AKIHABARAゲーマーズ本店6階にて行われる。観覧無料で写真撮影も可能となっている。



さらに、2月27日にはコミックス第2巻が発売予定で、3月29日には東京・秋葉原 CLUB GOODMANにて、”南松本高校パンクロック同好会”の5thワンマンライブも決定している。今後も『ガールズフィスト!!!!』の展開に注目だ。



(C)2019 ガールズフィスト!!!! プロジェクト



▼”南松本高校パンクロック同好会”新曲『退屈な日々』PV





◆”ガールズフィスト!!!! 南松本高校パンクロック同好会 公開練習&サイン会”開催概要

開催日時:1月15日 開場19:00/開演19:30

会場:東京・AKIHABARAゲーマーズ本店 6階

出演者(敬称略):南松本高校パンクロック同好会(浅見春那・内山つかさ・奥村真由・古川由利奈)

サイン会参加方法:サイン会詳細は特設サイトで確認。



◆ガールズフィスト!!!! 南松本高校パンクロック同好会 ワンマンライブ Take Action!!!! Vol.5

開催日時:2020年3月29日 開場12:00/開演12:30

会場:東京・秋葉原 CLUB GOODMAN

出演(敬称略):南松本高校パンクロック同好会(浅見春那・内山つかさ・奥村真由・古川由利奈)

チケット料金:3500円

チケット販売:Livepocket



『ガールズフィスト!!!!』特設サイト

『ガールズフィスト!!!!』公式Twitter:@GirlsF1st