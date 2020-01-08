人気アニメ「ガンダム」シリーズの宇宙世紀作品のテレビシリーズ4タイトル、劇場版から3タイトル、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメ）シリーズ4タイトルの計11タイトルの劇伴全547曲が、1月9日からiTunesほかで初めてデジタル配信されることが分かった。Spotify、Apple Music、ANiUTaほかサブスクリプションサービスでも配信される。
◇配信楽曲（敬称略）
「機動戦士ガンダム」オリジナルサウンドトラック1（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）27曲▽「機動戦士ガンダム」オリジナルサウンドトラック2（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）26曲▽「機動戦士Ζガンダム」オリジナルサウンドトラック1（音楽：三枝成彰）17曲▽「機動戦士Zガンダム」オリジナルサウンドトラック2（音楽：三枝成彰）17曲▽「機動戦士Zガンダム」オリジナルサウンドトラック3（音楽：三枝成彰）（18曲）▽「機動戦士Zガンダム」オリジナルサウンドトラック4（音楽：三枝成彰）19曲▽「機動戦士ガンダムZZ」オリジナルサウンドトラック1（音楽：三枝成彰）25曲▽「機動戦士ガンダムZZ」オリジナルサウンドトラック2（音楽：三枝成彰）28曲▽「機動戦士Vガンダム」オリジナルサウンドトラック1（音楽：千住明）25曲▽「機動戦士Vガンダム」オリジナルサウンドトラック2（音楽：千住明）24曲
劇場版「機動戦士ガンダム」オリジナルサウンドトラック1（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）19曲▽劇場版「機動戦士ガンダム」オリジナルサウンドトラック2（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）17曲▽劇場版「機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」オリジナルサウンドトラック（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）29曲▽劇場版「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」オリジナルサウンドトラック1（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）25曲▽劇場版「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」オリジナルサウンドトラック2（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）24曲▽劇場版「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」オリジナルサウンドトラック3（音楽：渡辺岳夫、松山祐士）23曲▽「機動戦士ガンダムＦ91」オリジナルサウンドトラック（音楽：門倉聡）18曲
「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」オリジナルサウンドトラック（音楽：かしぶち哲郎）26曲▽「機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争」オリジナルサウンドトラック（音楽：かしぶち哲郎）26曲▽「機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY」オリジナルサウンドトラック2（音楽：萩田光男）14曲▽「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」オリジナルサウンドトラック（音楽：田中公平）20曲▽「機動戦士ガンダム MS IGLOO」オリジナルサウンドトラック1（音楽：大橋恵）15曲▽「機動戦士ガンダム MS IGLOO」オリジナルサウンドトラック2（音楽：大橋恵）15曲▽「機動戦士ガンダム MS IGLOO 2 重力戦線」オリジナルサウンドトラック（音楽：大橋恵）26曲