人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(1月10日公開)の主題歌「LOVEグラフィティ」 を収録したシングルが3月25日に発売されることが1月8日、分かった。

主題歌「LOVEグラフィティ」はエーデルローズ生ら7人によるユニット「SePTENTRION(セプテントリオン)のデビュー曲。同シリーズを応援してきたファンへ感謝の気持ちをつつった手紙のような歌詞で、「ドラマチックLOVE」「366LOVEダイアリー」などの宮島淳子さんが作詞を手がけた。

カップリングには「ドラマチックLOVE -ALLSTARS THANKS ver.-」を収録。「KING OF PRISM by PrettyRhythm」 のエンディングテーマの新バージョンで、エーデルローズ生7人に加え、Over The Rainbow(柿原徹也さん、前野智昭さん、増田俊樹さん)、如月ルヰ(蒼井翔太さん)、大和アレクサンダー(武内駿輔さん)、高田馬場ジョージGS(小林竜之さん)、新生The シャッフルのメンバー(小林さん、橋本晃太朗さん、浦田わたるさん、長谷徳人さん、江田拓寛さん)ら全18人の現役スタァが参加した。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版アニメとして2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。今年、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」がテレビアニメとして放送されたほか、劇場編集版が上映された。

新作は、プリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。