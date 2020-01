「お風呂で寝ない」リスナーの目標をアップデートすると？

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、1月7日(火)の放送では『今年の目標決めおじさんFINAL』をお届けしました。リスナーに募集した“今年の目標”のなかから気になる投稿を取り上げ、パーソナリティのとーやま校長とよく似た声を持つ“目標決めおじさん”が、その目標をさらにアップデートしてリスナーに提案しました。とーやま校長:本日のSCHOOL OF LOCK! は、およそ1年ぶりにあの人がゲスト講師として登場! 今日はおじさんが全力を尽くしてくれるはずだから、生徒のキミは学校掲示板に今年の目標を書き込んでほしい。それを聞いて、おじさんがキミにぴったりの目標を提案して、なぜだか色紙に書いて、なぜだか送りつける!――目標決めおじさんが、リスナー(16歳女性)に電話おじさん:もしもし! 今年の目標決めおじさんです! 今年の目標はどう? 自分なりに決めてみた?リスナー:決めました。おじさん:どんな目標?リスナー:『お風呂で寝ないようにする』です。おじさん:これは……危ないね。どういうことだ?リスナー:私はお風呂に入ると毎回寝ちゃうんです。おじさん:(笑)。必ず寝ちゃうの? どんだけ寝てても寝ちゃうの?リスナー:ほとんど寝ちゃいます。お昼寝を1~2時間しても、寝ちゃうんですよ。おじさん:ちょっと……一応シンプルな質問いいかな? なんで?リスナー:なんか、お父さんの家系がお風呂で寝やすい……。おじさん:そんな家系はないな。聞いたことないよ(笑)。リスナー:あるんです(笑)。ひいおじいちゃん、おじいちゃんも……。おじさん:母方はどうなんだ?リスナー:お母さんは全然寝ないです。おじさん:あ~……お母さんに似りゃ良かったな(笑)。じゃあ、思い当たる理由はそれぐらいしかないんだな。リスナー:そうです。おじさん:今日はお風呂で寝た?リスナー:寝ませんでした。おじさん:おおっ! なんで寝なかったんだ?リスナー:明日テストだから、(お風呂の中で)単語を覚えてました。おじさん:じゃあ、やることがあったら寝ないんだな。リスナー:そうです。おじさん:他に対策はしているのか?リスナー:別のことを考えたりするんですけど、途中で意識が飛んじゃって覚えてないんです……。おじさん:(笑)。お父さんに相談したことはあるの?リスナー:「お風呂で寝ちゃったんだよね」って言うと、「あーわかるわかる!」みたいな(笑)。おじさん:共感されて終わりか(笑)。お母さんは?リスナー:「なんで寝るの? わからないんだけど」みたいな。おじさん:でも心配だよな。寝てしまって、顔が湯船に沈んじゃうこともあるだろ?リスナー:あります。鼻に水が入ってむせたり……。おじさん:それで起きんの?(笑)。命にも関わるよな。だから、寝ないようにしたいんだな。リスナー:はい。おじさん:そうだな……じゃあ目の前に色紙とマジックがあるから、書いちゃおうかな。リスナー:お願いします!おじさん:はい、書き上げました。『お風呂で寝ないようにする』に対する目標決めおじさんの目標は……! 『水風呂』!!リスナー:水風呂……(笑)。おじさん:うん、これだな……水風呂に入れ! そうしたら寝ないだろう?リスナー:寝ないです(笑)。おじさん:しゃっこい(冷たい)のに浸かったことあるか?リスナー:ないです。おじさん:しゃっこいのに入ったら、シャキーっとするから! 絶対寝ないから!リスナー:はい……(笑)。おじさん:体も危機管理をするから、水風呂に入ったら絶対寝ないよ。リスナー:はい。おじさん:よし、お前の今年の目標はこれだ! 『水風呂』! この目標はどうだ?リスナー:素晴らしいですね。おじさん:よろしい(笑)。色紙も送るからな! どこに飾ってくれる?リスナー:勉強机の目の前に!おじさん:よし!(笑)。サランラップを巻いて、これをお風呂に持っていくという手もあるからな!リスナー:そうします!(笑)。この他には……「ラッパーになって曲を作る!」という18歳男子リスナーには、『歯にダイヤ』、「料理のレパートリーを増やす!」という17歳女子リスナーには、『アヒージョ』、「好きな男子の手の上で転がされない!」という16歳女子リスナーには、『手のひらに乗る』という目標を提案しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/