THE STAR CLUB、2019年もPUNKで締める

2019年12月30日(月)、結成42年を迎えたジャパニーズ・パンク・バンドTHE STAR CLUBが東名阪をめぐる〈GIGS 2019 YEAR FINAL〉の東京公演を新宿LOFTで開催した。秋のツアー〈GIGS 2019 "CAMOUFLAGE" TOUR〉では九代目ドラムRYOの脱退もあったが、バンドの歴史を終わらせることなく続けた先にたどり着いた年末公演。バンドも観客も気合いが入ったGIGの様子をレポートする。



年の瀬の歌舞伎町。浮き足だったこの町の隅に、一際目立つパンクな集団が新宿LOFTの前に集結していた。そう、今日はTHE STAR CLUBのGIGだ。2019年を彼らの音楽で締めくくろうとする気合の入った観客が次々に会場に入っていく。



一気に冷え込んだ冬の空気から一転、会場は開演前からピリついた熱気とタバコの煙に満たされていた。70年代、80年代のPUNKの名曲が流れると、本当に今は2019年の終わりなのだろうかと疑いたくなるほど、変わらないものがそこにはあった。その一方で、観客の年齢層から確実な時の流れも感じることができる。気がつけば、予定時刻には会場をほぼ満たすような数の観客が集まっていた。



18時50分、OPの爆音とともに幕が上がり、HIROSHI(Ba.)、SEIICHIRO(Dr.)、TORUxxx(Gt.)、HIKAGE(Vo.)が登場。『BREACH OF THE PEACE』(2005)収録の「BLEACH ME」からGIGはスタート。<死に場所を探し走って来たぜ>、そんな歌詞にスイッチが入った会場はボルテージを一気に上げ、ステージ前は無秩序状態へ。それまでのピリついた空気を、圧倒的な熱気が一瞬で覆い尽くした。







そこからMCを挟まず、ノンストップで28曲を演奏。GIGは、バンドの歴史を大きく振り返るような新旧入り混じったセットリストで展開された。色あせることのない曲達。観客もパンクの現場らしく暴れている人から、後ろの方からじっと腕を組んでステージを見つめる大人まで楽しみ方は幅広いが、そこに通底しているパンクの精神がGIGの一体感を作り出していた。







激しさの波を繰り返しながら、勢いを増していく彼らのステージの魅力は、パンクな熱量とマインドをそのままに、結成42年を迎えたバンドの渋さも感じさせるところである。さらに本GIGでは、SEIICHIROの若々しい勢いのあるドラムが演奏全体のパワーを押し出していたようにも感じた。



振り返ると、2019年はHIKAGEの還暦バースデーイベントから始まり、秋のツアー〈GIGS 2019 "CAMOUFLAGE" TOUR〉は、九代目ドラムRYOが脱退するという波乱に始まった。HIKAGEの「THE STAR CLUBを止める訳にはいかない」という意思の元、The STRUMMERSのSEIICHIROがサポートとして参加。そこから年末まで繋げたのが、今回の〈GIGS 2019 YEAR FINAL〉だ。それは、1本の芯が通った強さの体現である。本公演でもその姿勢が全面に表れ、観客から「死ぬまでやれ!!」と言う声が飛ばされHIKAGEがニヤリと笑うという場面も。止まらないバンドTHE STAR CLUBのパンクがそこにある。







アンコールも2回も行われるという盛り上がりを見せ、最後に行われたMCではHIROSHIが「ありがとう! 終わるぜ、今年も。いい年でしたか。来年もいい年を迎えてください」と語り始める。HIKAGEは、2019年バンドとしても自身にとっても大変な1年となってしまったというが「悪いことがあっても、30日にみんなと会えると全てOK!」と語ると、会場からも「ありがとう!」と大きな歓声と拍手が贈られた。



そしてMCの流れから、The STRUMMERSの名曲「SO YOUNG」をSEIICHIROのドラムボーカルで急遽披露。貴重なカバーに観客も大合唱で大きく盛り上がる。ほぼ2時間ぶっ通しで走り抜けたGIG。最後の曲「THE PUNK」では、TORUxxxがステージ袖から脚立を持ち出して、ドラムにダイブ。倒れたマイクのハムノイズとEND SEを背に、汗だくの大人達が歌舞伎町に帰って行く。2020年もPUNKに生きたいと思った。





=セットリスト=

1. BLEACH ME

2. PEP PEP PEP

3. GO! GO! WILD

4. DRAGON DANCE

5. SLASH WITH A KNIFE

6. 神風ボンバー

7. ECSTASY

8. BLAZE OF SUNSHINE

9. DEMO

10. NIGHT OF 89

11. VINTAGE BREAKER

12. 10代の挑戦 / AGGRESSIVE TEENS

13. KILL YOUR NOTION

14. RAPE

15. COOL OR SUCK

16. LOVE YOU SOMETHING

17. WE ALTER US

18. XMAS MORNING

19. HARMLESS ROCK (vo. TORUxxx )

20. STRIKE A BLOW (vo. HIROSHI)

21. ISSAI GASSAI

22. FRIDAY THE 13TH

23. JACK-O-LANTERN

24. CAMPHOR INJECTION

25. BE READY

26. ROCK POWER

27. THE LAST RIGHT

EN1. DAY BREAK

EN2. ALL THE WORLD IS YOURS

EN3. BE HOT!

EN4. ONLY ONE-NIGHT

WN1. SO YOUNG (vo.SEIICHIRO)

WN2. WILL POWER

WN3. THE PUNK



〈LEATHER JACKET DAYS 2020 -革ジャンDAY-〉



2020年2月8日(土)東京・新宿LOFT



時間:open 17:30/start 18:30

チケット:adv 4400円/day 4900円(+ドリンク)

出演:THE STAR CLUB、THE RYDERS、MURPHYS LAW(from NYC)、AGGRESSIVE DOGS(Youth! Burning Go!!. Style)



2020年2月22日(土)愛知・名古屋 CLUB UPSET



時間:open 17:00/start 18:00

チケット:adv 3900円/day 4400円(+ドリンク)

出演:THE STAR CLUB、THE RYDERS、STRONG STYLE、THE JIMMY JETS



2020年2月23日(日)大阪・CLAPPER



時間:open 17:00/start 18:00

チケット:adv 3900円/day 4400円(+ドリンク)

出演:THE STAR CLUB、THE RYDERS、STRONG STYLE、THE JIMMY JETS