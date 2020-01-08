犬嶋英沙、松田愛子、8467(やしろなな)、まあみが、6日発売のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』(講談社)第6号の巻末グラビアに登場した。
同誌で連載中の『ギャルと恐竜』アニメ化＆実写化を記念して、コラボグラビアを実施。「ギャル祭りSP」として、表紙・巻頭グラビアにゆきぽよ、巻末グラビアに4人のギャルが登場した。
4人はビキニ姿で三輪車レース、尻相撲、フラフープ対決に挑戦。さらに競技終了後は4人で入浴し、洗いっこをするなど仲の良い姿を見せた。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
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