犬嶋英沙、松田愛子、8467(やしろなな)、まあみが、6日発売のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』(講談社)第6号の巻末グラビアに登場した。

同誌で連載中の『ギャルと恐竜』アニメ化＆実写化を記念して、コラボグラビアを実施。「ギャル祭りSP」として、表紙・巻頭グラビアにゆきぽよ、巻末グラビアに4人のギャルが登場した。

4人はビキニ姿で三輪車レース、尻相撲、フラフープ対決に挑戦。さらに競技終了後は4人で入浴し、洗いっこをするなど仲の良い姿を見せた。