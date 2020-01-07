KEYTALKが3月11日にキャリア初となるベストアルバムを3作品同時リリースする。
リリースが決定したベスト盤は「Best Selection Album of Victor Years」「Coupling Selection Album of Victor Years」「Best Selection Album of Victor Years Complete Box」の3タイトル。「Best Selection Album of Victor Years」はシングルとオリジナルアルバムのリード曲を中心に厳選されたビクター期のベストセレクションアルバムで、「MONSTER DANCE」「Love me」「Summer Venus」などのライブ定番曲や、「桜花爛漫」「セツナユメミシ」「黄昏シンフォニー」といったアニメやドラマのタイアップ曲も収められる。DISC 3のBlu-rayまたはDVDには既発ライブ映像作品からの18曲と、近年出演した大規模音楽フェスのメインステージでのライブ映像2曲を収録。このベスト盤は64ページフォトブックレット、オリジナルタオルがセットになった完全生産限定盤として発売される。
「Coupling Selection Album of Victor Years」はビクター期のシングル14枚のカップリングのみで構成されたセレクションアルバム。2枚組CDに全25曲が収められ、Blu-rayまたはDVDにはビクター在籍時のミュージックビデオ全19曲が収録される。同梱アイテムはオリジナルラバーバンドとなる。
さらにビクターオンライン限定盤となる「Best Selection Album of Victor Years Complete Box」は「Best Selection Album of Victor Years」「Coupling Selection Album of Victor Years」の2作品の全ディスク、タオル、ラバーバンドに加え、Tシャツを同梱した豪華盤。製品にはシリアルナンバリングが刻印されるほか、メンバー4人による直筆サインが入った“サンクスカード”も付属する。
KEYTALK「Best Selection Album of Victor Years」収録曲
DISC 1「Best Selection Album Vol.1」
01. コースター
02. パラレル
03. MURASAKI
04. MONSTER DANCE
05. FLAVOR FLAVOR
06. 桜花爛漫
07. YURAMEKI SUMMER
08. バイバイアイミスユー
09. スターリングスター
10. HELLO WONDERLAND
DISC 2「Best Selection Album Vol.2」
01. MATSURI BAYASHI
02. Love me
03. ASTRO
04. Summer Venus
05. Oh!En!Ka!
06. 黄昏シンフォニー
07. セツナユメミシ
08. ロトカ・ヴォルテラ
09. 暁のザナドゥ
10. Cheers!
DISC 3「Live Best Selection Disc」
01. パラレル
02. コースター
03. バミューダアンドロメダ
04. プルオーバー
05. YURAMEKI SUMMER
06. FREEDOM
07. バイバイアイミスユー
08. MONSTER DANCE
09. スターリングスター
10. Summer Venus
11. 黄昏シンフォニー
12. Love me
13. MATSURI BAYASHI
14. 暁のザナドゥ
15. ロトカ・ヴォルテラ
16. Cheers!
17. 桜花爛漫
18. Rainbow road
19. Summer Venus
20. MONSTER DANCE
KEYTALK「Coupling Selection Album of Victor Years」収録曲
DISC 1「Coupling Selection Album Vol.1」
01. スポットライト
02. Winter March
03. OSAKA SUNTAN
04. サイクル
05. エンドロール
06. FREEDOM
07. O型
08. ナンバーブレイン
09. Stand By Me
10. 鏡花水月
11. summer end
12. KARAKURI夢ドキュメント
13. Combat Song
DISC 2「Coupling Selection Album Vol.2」
01. One side grilled meat
02. boys & girls
03. wasted
04. 赤いサイコロのMAYAKASHI
05. SAMURAI REVOLUTION
06. 金木犀
07. F.A.T
08. タイポロジー
09. 誓い
10. さよならを。夏、
11. アオイウタ
12. 東京シネマ
DISC 3「Best Selection Music Video Disc」
01. コースター
02. パラレル
03. MURASAKI
04. MONSTER DANCE
05. FLAVOR FLAVOR
06. 桜花爛漫
07. YURAMEKI SUMMER
08. スターリングスター
09. HELLO WONDERLAND
10. MATSURI BAYASHI
11. Love me
12. ASTRO
13. Summer Venus
14. boys & girls
15. セツナユメミシ
16. 黄昏シンフォニー
17. ロトカ・ヴォルテラ
18. アオイウタ
19. 暁のザナドゥ
KEYTALK「Best Selection Album of Victor Years Complete Box」収録ディスク
DISC 1「Best Selection Album Vol.1」
DISC 2「Best Selection Album Vol.2」
DISC 3「Coupling Selection Album Vol.1」
DISC 4「Coupling Selection Album Vol.2」
DISC 5「Live Best Selection Disc」
DISC 6「Best Selection Music Video Disc」