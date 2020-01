KEYTALKが3月11日にキャリア初となるベストアルバムを3作品同時リリースする。

リリースが決定したベスト盤は「Best Selection Album of Victor Years」「Coupling Selection Album of Victor Years」「Best Selection Album of Victor Years Complete Box」の3タイトル。「Best Selection Album of Victor Years」はシングルとオリジナルアルバムのリード曲を中心に厳選されたビクター期のベストセレクションアルバムで、「MONSTER DANCE」「Love me」「Summer Venus」などのライブ定番曲や、「桜花爛漫」「セツナユメミシ」「黄昏シンフォニー」といったアニメやドラマのタイアップ曲も収められる。DISC 3のBlu-rayまたはDVDには既発ライブ映像作品からの18曲と、近年出演した大規模音楽フェスのメインステージでのライブ映像2曲を収録。このベスト盤は64ページフォトブックレット、オリジナルタオルがセットになった完全生産限定盤として発売される。

「Coupling Selection Album of Victor Years」はビクター期のシングル14枚のカップリングのみで構成されたセレクションアルバム。2枚組CDに全25曲が収められ、Blu-rayまたはDVDにはビクター在籍時のミュージックビデオ全19曲が収録される。同梱アイテムはオリジナルラバーバンドとなる。

さらにビクターオンライン限定盤となる「Best Selection Album of Victor Years Complete Box」は「Best Selection Album of Victor Years」「Coupling Selection Album of Victor Years」の2作品の全ディスク、タオル、ラバーバンドに加え、Tシャツを同梱した豪華盤。製品にはシリアルナンバリングが刻印されるほか、メンバー4人による直筆サインが入った“サンクスカード”も付属する。

KEYTALK「Best Selection Album of Victor Years」収録曲

DISC 1「Best Selection Album Vol.1」

01. コースター

02. パラレル

03. MURASAKI

04. MONSTER DANCE

05. FLAVOR FLAVOR

06. 桜花爛漫

07. YURAMEKI SUMMER

08. バイバイアイミスユー

09. スターリングスター

10. HELLO WONDERLAND

DISC 2「Best Selection Album Vol.2」

01. MATSURI BAYASHI

02. Love me

03. ASTRO

04. Summer Venus

05. Oh!En!Ka!

06. 黄昏シンフォニー

07. セツナユメミシ

08. ロトカ・ヴォルテラ

09. 暁のザナドゥ

10. Cheers!

DISC 3「Live Best Selection Disc」

01. パラレル

02. コースター

03. バミューダアンドロメダ

04. プルオーバー

05. YURAMEKI SUMMER

06. FREEDOM

07. バイバイアイミスユー

08. MONSTER DANCE

09. スターリングスター

10. Summer Venus

11. 黄昏シンフォニー

12. Love me

13. MATSURI BAYASHI

14. 暁のザナドゥ

15. ロトカ・ヴォルテラ

16. Cheers!

17. 桜花爛漫

18. Rainbow road

19. Summer Venus

20. MONSTER DANCE

KEYTALK「Coupling Selection Album of Victor Years」収録曲

DISC 1「Coupling Selection Album Vol.1」

01. スポットライト

02. Winter March

03. OSAKA SUNTAN

04. サイクル

05. エンドロール

06. FREEDOM

07. O型

08. ナンバーブレイン

09. Stand By Me

10. 鏡花水月

11. summer end

12. KARAKURI夢ドキュメント

13. Combat Song

DISC 2「Coupling Selection Album Vol.2」

01. One side grilled meat

02. boys & girls

03. wasted

04. 赤いサイコロのMAYAKASHI

05. SAMURAI REVOLUTION

06. 金木犀

07. F.A.T

08. タイポロジー

09. 誓い

10. さよならを。夏、

11. アオイウタ

12. 東京シネマ

DISC 3「Best Selection Music Video Disc」

01. コースター

02. パラレル

03. MURASAKI

04. MONSTER DANCE

05. FLAVOR FLAVOR

06. 桜花爛漫

07. YURAMEKI SUMMER

08. スターリングスター

09. HELLO WONDERLAND

10. MATSURI BAYASHI

11. Love me

12. ASTRO

13. Summer Venus

14. boys & girls

15. セツナユメミシ

16. 黄昏シンフォニー

17. ロトカ・ヴォルテラ

18. アオイウタ

19. 暁のザナドゥ

KEYTALK「Best Selection Album of Victor Years Complete Box」収録ディスク

DISC 1「Best Selection Album Vol.1」

DISC 2「Best Selection Album Vol.2」

DISC 3「Coupling Selection Album Vol.1」

DISC 4「Coupling Selection Album Vol.2」

DISC 5「Live Best Selection Disc」

DISC 6「Best Selection Music Video Disc」