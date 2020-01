人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)の完成披露試写会が1月7日、新宿バルト9(東京都新宿区)で開催され、香賀美タイガ役の畠中祐さんが登場した。畠中さんは新作について「一言で言うと肌色ですかね……。ドキドキハラハラさせる内容になっていますい。カメラワークもすごい」と語った。

新作は、プリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。畠中さんは「ショーをこれだけ浴びると、相当削られます。キャラクター一人一人に物語があるので、それを思うと感慨深く、胸が熱くなります」と話した。試写会には、一条シン役の寺島惇太さん、大和アレクサンダー役の武内駿輔さんも登場した。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版アニメとして2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。昨年、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」がテレビアニメとして放送されたほか、劇場編集版が上映された。