日本のクイーン・ファンが選ぶ来日記念ベスト盤収録曲決定

2020年1月15日に発売される、日本のクイーン・ファンの投票によって選ばれた12曲の名曲を収録したベスト・アルバム『グレイテスト・ヒッツ・イン・ジャパン』に収録される12曲、そして投票結果が公開となった。



このベスト・アルバムは、2019年11月6日~11月25日まで、クイーンの日本オフィシャルサイトで募集した「あなたの1番好きなクイーンの楽曲を投票しよう!」の集計結果から上位12曲を収録。最終得票数は、11,988票。投票は、クイーンのスタジオ録音による全15枚のオリジナル・アルバムの収録曲の全172曲を対象に、原則的に日本在住のクイーン・ファンから、ひとり1曲のルールで募集した。



このファン投票の上位12曲が日本限定盤CD、そして日本を含む全世界でリリースされるデジタル版に収録。さらにCD+DVDのセット商品のDVDには、その12曲の映像も収録される。その他の詳細は公式サイトにて。



・ブライアン・メイのコメント

「日本のファンのみなさん、熱い応援をいつも本当にどうもありがとう。心から感謝しています。みなさんの投票による今回のベスト・アルバムの収録曲を見て、改めて日本のファンのみなさんが僕たちを初期の頃から愛してくださっていたことを実感しました。これはまさに日本のファンのみなさんならではの、他に類のない見事なセレクトだと思います。年明け早々の1月には、いよいよ日本へ行きますが、今からとても楽しみです。コンサートでお会いしましょう!本年がみなさんにとって幸せな1年となりますように!!」



・ロジャー・テイラーのコメント

「ジャパニーズ・クイーン・ファンのみなさん、長い歳月の中、僕らのことを変わらぬ思いで支え続けてくれてきたみなさんには、どれほど感謝しても足りないくらいです。今回のファン投票アルバムは、共に成長し年を重ねてきた、みなさんと僕たちのこれまでの歩み、まさに僕たちと日本の長年にわたる絆を象徴するようなベスト・アルバムになったと思いますし、最終的に収録されることになった選曲には嬉しい驚きもありました。まさにこれは日本のファンならではのセレクトだなと、思わずニヤリとしています。素晴らしい結果ですね!もうすぐ日本へ行くのが楽しみです。ぜひコンサートで一緒に盛り上がりましょう!!みなさんが素晴らしい2020年をお過ごしになりますように!」





<リリース情報>



クイーン

『グレイテスト・ヒッツ・イン・ジャパン GREATEST HITS IN JAPAN』



発売日:2020年1月15日(水)

【生産限定盤 SHM-CD仕様 】価格:3000円(税込)

【CD盤】価格:2000円(税込)



=CD収録曲=

1. 愛にすべてを Somebody To Love

2. ドント・ストップ・ミー・ナウ Dont Stop Me Now

3. 手をとりあって Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

4. 永遠の翼 Spread Your Wings

5. キラー・クイーン Killer Queen

6. ショウ・マスト・ゴー・オン The Show Must Go On

7. ボヘミアン・ラプソディ Bohemian Rhapsody

8. 39 39

9. マーチ・オブ・ブラック・クイーン The March of the Black Queen

10. 懐かしのラヴァー・ボーイ Good Old-Fashioned Lover Boy

11. 炎のロックン・ロール Keep Yourself Alive

12. RADIO GA GA Radio Ga Ga



QUEEN オフィシャルサイト:http://www.queenonline.com/