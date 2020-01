1月13日(月)21:00から日本テレビ系で放送される「人生を変える1分間の深イイ話2時間スペシャル」が、Snow Manを特集する。

番組では“花形職業は本当に幸せなのか?”というテーマのもとSnow Manに密着。身体能力抜群で華麗なアクロバットを得意とする彼らだが、ジャニーズJr.で10年以上の下積みを経験してきたメンバーが大半の苦労人グループで、阿部亮平の下積み期間はジャニーズ最長記録の15年に達した。

番組スタッフが「辞めようと思った人は?」と質問すると、深澤辰哉は「みんなじゃない?」、渡辺翔太は「辞めようは何回も頭によぎった」と、デビューまでの思いをカメラの前で赤裸々に吐露。それでも努力を怠らずにデビューを勝ち取った彼らが、ずっと大切にしてきた“深イイ話”を番組で明かす。

日本テレビ系「人生が変わる1分間の深イイ話2時間スペシャル」

2020年1月13日(月)21:00~22:54

<出演者>

MC:今田耕司 / 羽鳥慎一

ゲスト:福田充徳(チュートリアル) / 後藤輝基(フットボールアワー) / 朝日奈央 / 島崎和歌子 / 田中みな実 / 横澤夏子 / and more

密着:Snow Man / and more