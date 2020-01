岸本斉史原作によるアニメ「NARUTO-ナルト-」の劇場版7作が1月11日21時よりAbemaTVにて4週連続で配信される。

ラインナップされたのはいずれも青年になったナルトの活躍を描く作品。1月11日21時からは「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝」、22時45分からは「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 絆」を配信する。18日には「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 火の意志を継ぐ者」「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 ザ・ロストタワー」、25日には「劇場版 NARUTO-ナルト- ブラッド・プリズン」「ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-」、2月1日には「THE LAST -NARUTO THE MOVIE-」を順次配信。詳細は記事末のリストにて確認を。

アニメ「NARUTO-ナルト-」劇場版7作品 配信情報

配信チャンネル:みんなのアニメ2チャンネル

「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝」

配信日時:2020年1月11日(土)21:00~

「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 絆」

配信日時:2020年1月11日(土)22:45~

「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 火の意志を継ぐ者」

配信日時:2020年1月18日(土)21:00~

「劇場版NARUTO-ナルト-疾風伝 ザ・ロストタワー」

配信日時:2020年1月18日(土)22:50~

「劇場版 NARUTO-ナルト- ブラッド・プリズン」

配信日時:2020年1月25日(土)21:00~

「ROAD TO NINJA -NARUTO THE MOVIE-」

配信日時:2020年1月25日(土)23:00~

「THE LAST -NARUTO THE MOVIE-」

配信日時:2020年2月1日(土)21:00~