「彼女から返信が来ない」10代男子が涙とともに聴く曲

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、1月6日(月)の放送では『掲示板逆電』をお届けしました。パーソナリティのとーやま校長が、番組の掲示板に書き込まれた内容から気になるものをピックアップ。電話をかけて話を直接聞いていきました。その中から、16歳の男子リスナーとのやり取りを紹介します。とーやま校長:今日のSCHOOL OF LOCK! は、スタンダード授業の『掲示板逆電』。我が校の教室である学校掲示板の気になる書き込みに、時間の限り電話をしていこうと思う……03から電話が来るから、ビビらずに出てね。まず、これいっとこうかね? タイトルが「寂しい」なんだけど、ちょっとどういう感じなのか聞かせて。――リスナーのメッセージ【「寂しい」:僕には付き合って2ヵ月の彼女がいます。ですが、ココ最近彼女のLINEの返信がすごく遅く、不安です。別に僕のことが嫌いになったとは思っていません。また今度遊ぶ話もしているし、愛情表現が無いわけではないのですが、不安です。不安だったので、インターネットでいろいろ調べたところ、安定期やら、なんとかかんとかいろいろ書いてありましたが、あんまりしっくりきてません。ぜひ良ければ、校長にも相談したいです!(16歳男性)】――リスナーに電話とーやま校長:もしもし! わかる?リスナー:……え? とーやま校長ですか?とーやま校長:そう(笑)。オレオレ! こういうときに"オレオレ"は、良くないな……(笑)。今、何してたの?リスナー:お風呂に入っています。とーやま校長:今、入ってるの!?(笑)。湯船に浸かってどれくらい?リスナー:まだ、入ったばっかです。とーやま校長:(笑)。書き込みくれたけど、今も寂しいの?リスナー:寂しいですね。とーやま校長:(書き込みによると)彼女は返信が遅いの?リスナー:めちゃくちゃ遅いですね。とーやま校長:例えば、どういう会話でどのくらいのライムラグがあるの?リスナー:今、放置されているのは……<チャポン>……1月は部活で全然遊べないという話をしていて……<チャポン>……それに対して……。とーやま校長:ちょっと待って!(笑)。 真剣に聞いているんだけど、たまに"チャプチャプ"って音が……(笑)、ちょっと全裸を連想しちゃうんだよね。リスナー:(笑)。とーやま校長:なるべく、"チャプ"を消してもらっていい?リスナー:わかりました。動かないようにします。とーやま校長:ごめんな(笑)。それで、1月が……?リスナー:はい。両方が忙しくて遊べないんですよ。それで、2月の最初のほうの休みなら遊べるという話をしていたんですけど、あと1ヵ月くらいあるじゃないですか? だから、それに対して僕が「寂しいね」みたいなことを言ったら……。とーやま校長:うん?リスナー:放置。とーやま校長:(笑)。どれくらい放置されているの?リスナー:あとちょうど20分で、1日防衛してます!とーやま校長:(笑)。付き合う前からこんな感じだったの?リスナー:こんなに遅くはないです。でも、元々遅い人だとわかって付き合ったので……。とーやま校長:(笑)。でも、すごく遅い人もいるからね。リスナー:めっちゃいますよ。僕はLINEに(未読の)赤い数字が付いているのが嫌で、すぐに消すんですよ。でも100件とか残っている人もいますよね。あり得ないです!とーやま校長:うん……でも、それを全裸で言っているってことだろ?(笑)。リスナー:まぁ……そうですね。とーやま校長:(笑)。じゃあ、寂しいときはどうしているの?リスナー:僕は、泣きます。とーやま校長:え?! ……今、涙に浸かっているの?(笑)。リスナー:それはないんですけど(笑)、昼に1回泣いたんで……。とーやま校長:LINEが返ってこなくて?!リスナー:そうですよ。泣くとスッキリするので、YouTubeで泣けるPVを探して、とにかく泣くようにしています。とーやま校長:じゃあ、泣くか! 例えばどういう曲で泣いてるの?リスナー:今日聴いたのは……今日けっこう泣けたんですよ!とーやま校長:この状況を、楽しんでる感じがあるんだよな(笑)。リスナー:……ヒゲダン(Official髭男dism)の『Pretender』とか、『115万キロのフィルム』とかいいですね。――ここで、『115万キロのフィルム』をオンエアリスナー:……すみません、泣けませんでした。とーやま校長:謝罪が早いよ(笑)。リスナー:今日は午後に泣き過ぎましたね。カラカラです。とーやま校長:カラカラ……! そりゃ風呂も入るよな(笑)。もう1曲くらいいってみる? 他の曲ある?リスナー:さっきの2曲より強いのがあって、いきものがかりの『コイスルオトメ』という曲なんですけど。とーやま校長:この曲は、今日聴いたの?リスナー:聴きました。とーやま校長:涙は出た?リスナー:もちろんです。とーやま校長:(笑)。さっきのヒゲダン先生では謝罪があったわけじゃん。このいきものがかり先生を聴いたら……どう?リスナー:ちょっと聴かせてもらえますか?とーやま校長:よし、集中して聴いてみよう。俺も、なんで泣かせているのかわからないんだけど……(笑)。――ここで、『コイスルオトメ』をオンエアとーやま校長:どう?リスナー:……すみません。泣けないこともあります!とーやま校長:おい! 話と違うだろ(笑)。リスナー:でも、さっきよりはグっときました。とーやま校長:でもこの曲って、女性目線の歌でしょ? どういう気持ちなの?リスナー:この曲を聴くと、いっしょに過ごした時間とかを思い出すんです。そうすると、「あんなに楽しかったのにな……」って。とーやま校長:いや、ちょっと待て! 別れたわけでも何でもないんだから! 彼女の返信がちょっと遅いだけなのよ。リスナー:はい。とーやま校長:向こうは忙しいんだよ。リスナー:はい……でも、今日衝撃的なことがわかったんです。とーやま校長:次から次へと、すげぇ持ってきてくれんじゃん。それ、聞いていいの?リスナー:いいですよ。とーやま校長:ちなみに、今から聴いた人にもわかるように……今、どこにいるんだっけ?リスナー:お風呂です。とーやま校長:湯船に浸かっているんだよな?リスナー:はい。とーやま校長:(笑)。で、衝撃的なことって何?リスナー:今日、インスタ(グラム)を見たら……6時間前の他の人の投稿に、彼女が"いいね"を押してたんです!とーやま校長:(笑)……曲を聴こう!――ここで、『コイスルオトメ』をオンエアとーやま校長:これで、きた?リスナー:すみません……泣けません!とーやま校長:おい~!(笑)。リスナー:悲しいんですけど、泣けません……!とーやま校長:泣けるっていうから曲を聴いたのに……(笑)。他の人に"いいね"をするくらいなら、俺に返信くれよ、ってことでしょ?リスナー:そうです。とーやま校長:そのインスタは男子なの? 女子なの?リスナー:幸いなことに女子です!とーやま校長:(笑)。男子だったら、湯船のお湯ガブ飲みだよな。リスナー:そうですよ!――ここで、別のリスナーのメッセージを紹介【なぜか泣けてしまった(16歳男性)】とーやま校長:他の生徒が泣いてる……!リスナー:(笑)。とーやま校長:でも、そういう子っているからさ。ちゃんと、直接気持ちを伝え合えているなら、そこを信じてほしいよ。リスナー:はい、そうですね。とーやま校長:じゃあ、時間きちゃったよ。風邪引くなよ!リスナー:わかりました!電話を切ったあと、このリスナーからさらに報告がありました。――23時19分の書き込み【今、お風呂出ました。お風呂から上がり、淡い期待を胸にLINEを開くと……残念、無事1日防衛されました。悲しいです】――23時26分の書き込み【今、掲示板を書き終えたら、返信来てました! 嬉しすぎる!! しかも、返信遅いことに対して、謝罪まで……できた彼女だ。だから、嫌いになれない。また、嬉しさで泣きました】――23時29分の書き込み【インスタのDMまで返信来てた! もう号泣】「返信が来た」という書き込みを読んだとーやま校長は、再びこのリスナーに電話をかけ状況を聞いていました。