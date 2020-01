ゴールデン・グローブ賞を彩った俳優たち（写真ギャラリー）

アメリカ時間1月5日、米アカデミー賞の前哨戦としても知られるアワード「第77回ゴールデン・グローブ賞」授賞式が開催された。テイラー・スウィフトの他、数多くのセレブリティが集まった同イベント。今回、ローリングストーン誌が注目した来場者たちをピックアップして紹介する。



1

フィービー・ウォーラー=ブリッジ(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





2

テイラー・スウィフト(Photo by Shutterstock)





3

ティファニー・ハディッシュ(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





4

ポーシャ・デ・ロッシとエレン・デジェネレス(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





5

ケイトリン・ディーヴァー(Photo by NBCU Photo Bank via Getty Images)







6

ホアキン・フェニックスとタロン・エガートン(Photo by Shutterstock)





7

レイチェル・ブロスナハン(Photo by Getty Images)





8

ソフィア・カーソン(Photo by WireImage)





9

『ザ・モーニングショー』のデショーン・K・テリー(Photo by Getty Images)





10

ケイト・マッキノン(Photo by Getty Images)





11

『マーベラス・ミセス・メイゼル』のキャロライン・アーロン(Photo by Getty Images)





12

パリス・ブロスナン、キーリー・シェイ・スミス、ピアース・ブロスナン、ディラン・ブロスナン(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





13

グレタ・ガーウィグ(Photo by Getty Images)







14

アンドリュー・スコット(Photo by NBCU Photo Bank via Getty Images)





15

『ザ・ポリティシャン』のゾーイ・ドゥイッチ(Photo by NBCU Photo Bank via Getty Images)





16

『マーベラス・ミセス・メイゼル』のトニー・シャルーブ、マリン・ヒンクル、マイケル・ゼゲン(Photo by NBCU Photo Bank via Getty Images)





17

バリー・ジェンキンスとルル・ワン(Photo by NBCU Photo Bank via Getty Images)





18

グウィネス・パルトロウ(Photo by Shutterstock)





19

ジリアン・アンダーソン(Photo by AFP via Getty Images)





20

ヘレン・ミレン(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





21

ジェニファー・ロペス(Photo by Shutterstock)





22

シンシア・エリボ(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





23

ビーニー・フェルドスタイン(Photo by Getty Images)





24

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のジュリア・バターズ(Photo by Shutterstock)





25

『ストーリー・オブ・マイライフ』のシアーシャ・ローナン(Photo by Shutterstock)





26

『The Act』のジョーイ・キング(Photo by Shutterstock)





27

ライアン・シークレスト(Photo by NINA PROMMER/EPA-EFE/Shutterstoc)





28

ウェズリー・スナイプス(Photo by NINA PROMMER/EPA-EFE/Shutterstoc)





29

リッキー・ジャーヴェイス(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





30

マーク・デュプラス(Photo by NBCU Photo Bank via Getty Images)





31

ビリー・ポーター(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





32

マーゴット・ロビー(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutt)





33

『ザ・ポリティシャン』のベン・プラット(Photo by Rob Latour/Shutterstock)