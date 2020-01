瀬戸麻沙美、茅野愛衣、潘めぐみほか豪華出演陣登壇！　100名限定のプレミアムイベント「ちはやふる祭 in 神田明神」

累計発行部数2500万部を誇る、世代を超えて愛される大人気コミック『ちはやふる』。10月よりTVシリーズ第3期が好評放送中で、2020年1月7日(火)より、2クール目の放送がスタートする。そんな本作の、2019年12月28日に東京・神田明神「令和の間」にて開催されたイベント「ちはやふる祭 in 神田明神」のレポートが到着!



本作は競技かるたに青春をかける高校生たちの成長を描く、末次由紀(講談社『BE・LOVE』連載)による漫画を原作としたアニメーション作品。

前作アニメ『ちはやふる2』から約6年越しとなる、『ちはやふる3』は第1~2期に引き続き、監督は浅香守生、キャラクターデザインは濱田邦彦、アニメーション制作はマッドハウスが務めている。



2019年12月28日に東京・神田明神「令和の間」にて開催されたイベント「ちはやふる祭 in 神田明神」は100名限定のプレミアムイベントとなっており、当日は瀬戸麻沙美(綾瀬千早役)、茅野愛衣(大江奏役)、潘めぐみ(花野菫役)、そしてオープニングテーマ『COLORFUL』を歌う99RadioServiceの堀内孝太と堀内孝平が登壇し、トークや朗読劇、ライブを繰り広げた。







早速大盛況だった限定イベントのレポートを紹介していこう!



(C)末次由紀/講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019







◆最速上映、キャスト陣の華やかな着物姿

第十三首『ふりゆくものはわがみなりけり』が世界最速上映された後、登壇したキャスト陣は華やかな着物姿で登場し会場を沸かせた。

6年前、第2期が始まる前の特番の収録では、3人でジャージ姿での出演だったと振り返り、さらに第1期の収録当時、瀬戸さんはまだ高校生で制服姿だったと懐かしんだ。



続いて、話題は収録中のエピソードへ。

第3期から登場したキャラクター、猪熊遥について、演じている坂本真綾が「役にぴったりすぎる」と瀬戸。現場では宮野と坂本と専門用語のアクセントの話をしているのだとか。

さらに、桜沢翠を演じる林原めぐみと坂本が掛け合いをしている姿が、「神々のやりとりをみているようだった」と興奮気味に振り返るキャスト陣。

今後の見どころについては、「太一について胸が苦しくなることが続きますが、物語としては盛り上がっていくので注目です」「太一と千早と新のトライアングル感が見ていて応援したくなる」「新の黒いふつふつとしたものがこみあげてくるのは3期ならではの表情だと思う」とそれぞれがコメントした。



◆5・7・5の川柳コーナー



続いてのゲームコーナーでは、毎年開催されている『シティOL川柳』の句から5・7・5の最初の1句・2句を聞いて、最後の3句を当てていくというもの。

1問目は『そっと乗り 叫んで降りた 〇〇〇〇〇』 。

「ジェットコースター」、「清水寺」、「スケボー」と色々な回答が出るなか、茅野が「体重計」と回答し見事正解。正解を聞いた瀬戸と潘は、「わかる!」と大きく頷いていた。



2問目は『スカートイン ぽっかりお腹が 〇〇〇〇〇』。

「よう目立つ」、「のっかるね」、などの回答がでるも不正解。MCより「芸人さんに関係がある」とヒントが出ると、芸人が大好きな瀬戸が「M-1惜しかったね、かまいたち」「タイムマシーン3号 関さん」と立て続けに回答し会場を笑わせ、最後に「ひょっこりはん」と回答し見事正解となった。



3問目は『イエスマン 恋愛だけは 〇〇〇〇〇』。

茅野が”NO THANK YOU”と短冊に横書きするも、不正解(正解は”ノーという”)。



4問目は『初対面 確認作業 〇〇〇〇〇』。

MCから体の一部とのヒントがあると「顔面」、「身長」、「膵臓」、「肝臓」、と次々と部位がでるも全て不正解。さらに「結婚の確認」とヒントが出ると、3人とも「薬指」と回答し見事正解となった。





◆朗読劇のテーマはバレンタイン、99RadioServicの特別SE!?

オリジナルの朗読劇『レッツ・バレンタインクッキング』では、かるた部に活力を取り戻そうと千早、奏、菫がバレンタインデーにチョコを作る姿が描かれました。

劇中のBGMを99RadioServiceの堀内孝平、孝太がこの日のために制作する豪華仕様で行われ、さらに朗読劇中のSEを堀内孝平、孝太が楽器を使わず口で再現するという驚きの演出も!

孝平は朗読劇前に「効果音パートは全力で笑ってください」と話した通り、チョコレートが溶けるシーンで「どろーん」や潰れる「ぐしゃ」、そしてハンドミキサーの音を擬音で見事に再現し会場は大きな笑いに包まれた。



(C)末次由紀/講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019







◆テーマソングライブ、サプライズも!

続く堀内孝平、孝太によるアコースティックライブのコーナーでは、第1期、第2期のオープニングテーマ『YOUTHFUL』『STAR』の2曲を続けて披露。会場のお客さんも手拍子で会場を盛り上げた。

さらにサプライズで瀬戸のボーカルで、第1期のエンディングテーマ『そしていま』を披露!



会場は静まり、瀬戸の美しい歌声と伸びのある高音に酔いしれた。

ライブコーナーの最後には茅野、潘も加わり、会場のお客さんとともに全員で第3期のオープニングテーマ『COLORFUL』を歌いあげた。



◆最後に登壇者からのメッセージ

潘めぐみ:アニメがスタートして8年ほどになるのですが、ひとつの作品にこんなに長く携わらせていただけて幸せです。第3期と言わず4期5期6期と原作が続く限り、アニメも続けていけたらいいなと思っています。それには皆さんの力が必要なので、今後も『ちはやふる』の応援をよろしくお願いします。



茅野愛衣:今回のイベントは瑞沢かるた部女子キャストだけでしたが、肉まんくんと机くんがいないのも変な感じですし、新も福井から呼びたいですし、男性キャストも含めてみんなで揃ってイベントをやって、『ちはやふる』の愛を語ることができたら嬉しいです。2020年も『ちはやふる』をよろしくお願いします。



瀬戸麻沙美:仕事納めのお仕事が『ちはやふる』のイベントで、しかも皆さんと一緒に過ごせたことがとても嬉しいです。本編だけでなく、オープニング・エンディングの歌も含めてすべてが合体してこその『ちはやふる』だと思うので、トークあり音楽ありの今回のイベントは一番素敵な形だなと思っていて本当に嬉しいです。2020年も『ちはやふる』は続きますので観続けて楽しいなと思える1年にしましょう! 良いお年を!





2020年1月7日(火)より、第3期2クール目の放送がスタートするアニメ『ちはやふる3』、今後の千早たちの活躍が楽しみだ。



(C)末次由紀/講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019