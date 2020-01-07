TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」の第1話が、本日1月7日よりYouTubeほかにて先行配信される。

TVアニメ「アイドリッシュセブン」の2期として、4月に放送スタートする本作。先行配信は1月7日が“アイナナの日”であることを記念して行われた。対象の配信サイトについては、記事末のリストで確認を。

また「アイドリッシュセブン Second BEAT!」より本格的に登場するRe:valeの百と千のビジュアルも到着。2人の姿も捉えられた第1話の場面カットも到着した。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT！」第1話先行配信

2020年1月7日（火）より順次配信

YouTube、Prime Video（レンタル・購入対象）、FOD、GYAO!ストア、Google Play、TSUTAYA TV、dアニメストア、DMM.com、ニコニコ動画、HAPPY!動画、バンダイチャンネル、ひかりTV、ビデオマーケット、music.jp、ムービーフル、Rakuten TV

2020年1月20日（月）より順次配信

auビデオパス、J:COMオンデマンド、milplus

2020年2月27日（木）より配信

Hulu

TVアニメ1期見放題配信

2020年1月17日（金）より配信

dアニメストア、dTV、バンダイチャンネル、ひかりTV、FOD ほか（予定）

2020年2月27日（木）より配信

Hulu

TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT！」

2020年4月より放送

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉 環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

(c)BNOI/アイナナ製作委員会