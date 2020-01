元girugamesh・愁「裏切り行為ですよね」MUCC・YUKKEの告白とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。12月30日(月)の放送では、逹瑯さんが急遽体調不良ということで、「ベーシスト界の生きる伝説の男」YUKKEさんがお届け! MUCCのファンクラブ用動画の撮影等を担当する、元girugameshの愁さんも参加して、MUCCの2019年を振り返りました!(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年12月30日(月)放送より)

(左から)YUKKEさん、愁さん

番組冒頭で紹介したメッセージにて、リスナーの方が先日行われたMUCCのアジアツアーに1人で参加した話が。これを受けて1人で海外に行けるかどうかという話題になりました。YUKKE:俺の場合、1人飛行機っていうのもけっこうハードル高いからな~。でもさ、愁も1回海外一緒に行ったじゃない?愁:行きましたね。YUKKE:飛行機嫌いじゃん?愁:もうダメですね。YUKKE:俺も大っ嫌いなんだけど、ここ1年、気付いたら乗れてんのね。愁:いや、それは裏切り行為ですよね。YUKKE:乗れてるし、昔より精神状態がいい。愁:あ~、でも乗る回数増えてきたんじゃないですか?YUKKE:乗るのも増えてきてるし、乗るたびに無事で。“これ飛行機いけんな!”と思って(笑)。愁:前、2人して手汗みっちりかいてた気がするんですけど(笑)。YUKKE:びっちょびちょで乗ってんだよ(笑)。愁:2人してびっちょびちょになってた気がするんすけどね。YUKKE:最近のオススメなんですけど、飛行機で聴く曲っていうのが、MUCCの「フライト」って曲から変わりまして。愁:何になったんですか?YUKKE:渡辺真知子さんの「かもめが翔んだ日」なんですけど。愁:ハハハハ。YUKKE:これを、飛行機が助走をつけてピョーンって飛ぶ浮いた瞬間に「スタート!」って押すんですね。愁:はいはいはいはい(笑)。YUKKE:そうするとイントロがかかるんですけど、ものすごくドラマチックに始まるのね。何回聴いたことか。◎1月6日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は、2020年最初の放送! 今回もYUKKEさんと愁さんがお届けします! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack