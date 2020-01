古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」と東急ハンズによるコラボ売り場が、1月31日から全国の東急ハンズ21店舗にて展開される。

「ハイキュー!! TO THE TOP 烏野バースデーパーティー in 東急ハンズ~麗しの潔子さんへ~」と題された今回のコラボでは、1月6日が誕生日の清水潔子を祝おうと集まった烏野高校排球部の姿を捉えた描き下ろしイラストが登場。コラボ売り場では、描き下ろしイラストと、ハンズエプロンを身に着けたSDキャラのイラストを使用した限定商品が販売される。また東急ハンズでしか手に入らない購入特典も用意。商品の販売のほか、等身大パネルの展示なども行われる予定だ。

「ハイキュー!! TO THE TOP 烏野バースデーパーティー in 東急ハンズ~麗しの潔子さんへ~」

開催期間:2020年1月31日(金)~2020年3月1日(日)

※イベント終了日は店舗により異なる

会場:札幌店、新宿店、渋谷店、池袋店、横浜店、千葉店、大宮店、浜松店、名古屋店、金沢店、梅田店、心斎橋店、京都店、三宮店、姫路店、岡山店、広島店、松山店、博多店、鹿児島店、大分店

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS