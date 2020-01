「今ハマ～」SOL! で正月恒例サイコロトーク

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK! FRIDAY 学校運営戦略会議」。1月3日の放送では、パーソナリティのとーやま校長と10代のリスナーが、正月恒例のサイコロトークを行いました。その中から、18歳・男子リスナーとのやり取りを紹介します。とーやま校長:SCHOOL OF LOCK! では、お正月にサイコロトークをやるっていうのが習慣になっているんだよね。俺の目の前に30面体サイコロがあって、例えば“7”が出ると『今年一番楽しみなこと』っていうテーマで話していくと。とにかく30個テーマが用意してあって、出た目に応じて喋っていくんだけど……6面体で良いと思うんだよなぁ、なんでこんなことをさすんだろう(笑)。最初に言っておくけど、これは俺1人で無理です。生徒の助けを借りないと……もしもし! あけましておめでとう! お年玉はいくらもらった?リスナー:諭吉3人分くらいです。とーやま校長:めっちゃいいじゃん! と、言いつつ……サイコロトークの25番のテーマが『お年玉トーク』だったわ(笑)。もし25番が出たら、今の話じゃない話をしてもらうことになる……(笑)。今のは俺のイージーミス(笑)。でも、サイコロトークって大変だと思うんだよ。例えば、12番だと『一気に冷めた異性の言動』なんだけど、パっと思いつく?リスナー:全然思いつかないです。とーやま校長:俺としては、5番が出てほしいね。『最後にキスしたときの話』。リスナー:……あぁ~なるほど。とーやま校長:ある?リスナー:いや、ないです。とーやま校長:(笑)。じゃあ、サイコロ振るよ!リスナー:お願いします!――サイコロの目は26番!『今ハマっているもの』でトーク開始。とーやま校長:略して、今ハマ~(笑)。リスナー:今ハマ~!とーやま校長:俺は、千鳥さんの『相席食堂』にハマってる! 大阪(朝日放送テレビ)の番組なんだけど、アマゾンプライムで観られるんだよね。自分のiPhoneとも連動してるから、家でも出先でもずっと観てるんだけど、めっちゃめっちゃ面白いの。涙出るくらい笑っちゃう! 家よりも外で観るとより面白いんだよね。他にもお客さんがいっぱいいるのに声出して笑えないじゃん。そんな状況に自分を追い込んで、『相席食堂』を観るのがたまらなく面白いんだよね。これが今、激ハマりしてること!リスナー:いいですね!とーやま校長:今、ハマっていることは何?リスナー:ちょっと前に、「GIRLS LOCKS!」に出ていた三阪咲さんがすごい好きでハマってます!とーやま校長:おお! 三阪咲ちゃんは、何で知ったの?リスナー:SNSです。最初はTikTokで、そこからTwitterとかフォローして。ライブにも行ったりしました。とーやま校長:へぇ! 咲ちゃんのどういうところが好き?リスナー:歌声とかもめっちゃ好きだし……可愛いです(笑)。とーやま校長:まだある?リスナー:歌ってるときの顔とかも、感情移入している感じがすごいんです。とーやま校長:確かに、「GIRLS LOCKS!」でも生で曲を披露してくれてたけど、喋ってるときの声と全然違うもんね。あとはどこ?リスナー:あとは……笑顔とか(笑)。とーやま校長:笑顔ね。咲ちゃんは先週4日間登校してくれたし、もしかしたら今日聴いているかもしれないよ? 想いを告げとく?リスナー:いいですか?とーやま校長:いいよ。ドンといこう!リスナー:『応援してます! 頑張ってください!! 大好きです!』とーやま校長:よし。届くといいね。今年もよろしく!!リスナー:よろしくお願いします!このほか17歳の女子リスナーは『今一番会いたい人』というトークテーマでとーやま校長を挙げ、校長がホロリとなってしまう場面も。16歳の男子リスナーは、制限時間が迫る中『自分が出会ったクソみたいな大人』として、感じの悪いコンビニの店員のエピソードを披露。とーやま校長が、「よくこの速度でその話が出たな」と感心していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/