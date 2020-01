GANG PARADEのカミヤサキが5月22日の東京・中野サンプラザホール公演をもってグループを脱退することが発表された。

カミヤは本日1月3日に東京・マイナビBLITZ赤坂で行われたライブイベント「WACKなりの甲子園」でグループ脱退の決定を報告した。カミヤのラストライブはギャンパレ初のホールツアー「MY FIRST HALL TOUR」のセミファイナルにあたる。翌5月23日の中野サンプラザホール公演2日目は、ギャンパレにとってホールツアーファイナルにして、カミヤ脱退後の新体制で最初のライブとなる。

カミヤはグループ脱退にあたり、コメントを発表。2014年の第1期BiS解散後に自身の思いからスタートしたギャンパレでの活動について、順風満帆とはいかないながらも少しずつ夢を叶えられたことをファンへの感謝の気持ちと共に振り返っている。カミヤは2017年4月から2018年3月までの約11カ月間、第2期BiSにレンタルトレード移籍。ギャンパレに復帰したあと、「年月を追う毎にかつてのようなエネルギーをもってGANG PARADEを引っ張っていくことができなくなっていた自分に、自分がいることがGANG PARADEにとって本当に最善なのか?と考える時間が増えていきました」と活動に疑問を持つようになったという。その結果、カミヤは「後輩たちにバトンタッチすべきだと思い、脱退という決断をさせていただきました」とギャンパレを見守っていく立場になる道を選んだ経緯をつづっている。

ギャンパレは1月29日に両A面シングル「涙のステージ / FiX YOUR TEETH」を配信リリースし、2月26日にライブ映像作品「PARADE GOES ON TOUR at 中野サンプラザ」を発売。ホールツアーは4月12日の埼玉・三郷市文化会館を皮切りに全国6都市7公演を予定している。

カミヤサキ(GANG PARADE)コメント

この度私カミヤサキは5/22 MY FIRST HALL TOUR中野サンプラザ公演を持ってGANG PARADEを脱退します。



GANG PARADEは2014年BiSの解散以降、自身が始めたいとスタートしたグループでした。

右も左もわからなく、うまくいかない事も多い中、ここまで続けることができ、少しずつ夢を叶えることができたのは、

日頃から応援してくださる皆さんの支えと力のおかげです。

それにも関わらず、途中で投げ出すような決断をしてしまったこと、申し訳なく思っています。



レンタルトレード終了後、年月を追う毎にかつてのようなエネルギーをもってGANG PARADEを引っ張っていくことができなくなっていた自分に、自分がいることがGANG PARADEにとって本当に最善なのか?と考える時間が増えていきました。



悩んでいる自分に対してメンバーや渡辺さん、スタッフさんは辞める事を引き止めてくれましたが、好奇心や闘争心に溢れたメンバーをみてGANG PARADEはもう、自分のグループではなく、みんなのグループであり、みんなが作っていくGANG PARADEを見守っていく立場になりたいと、後輩たちにバトンタッチすべきだと思い、脱退という決断をさせていただきました。



アイドル活動約7年間で得た記憶や思い出、メンバーや、GANG PARADE、スタッフさん、WACKの子たち、遊び人、これまでの活動を通して出会えた全ての皆さんとの時間は人生において、かけがえのないもので、一生大切な宝物です。



普通では到底できない経験を沢山させて頂きましたし、ここまで続けられたのは皆さんのおかげであり、決して皆さんの力が足りなくなったから辞めるわけではなく、自分の力不足です。



皆さんとの出会いがわたしを強くしてくれました。

本当にありがとうございます。

愛しています。



5/22までの期間、WACKで回るツアーやギャンパレホールツアーなど、全国各地の皆さんに会いに行ける機会をたくさんいただきました。



皆さんからこれまで頂いた気持ちをお返しできるよう、そしてGANG PARADEをさらなる高みへ連れて行けるよう、カミヤサキとしてステージに立つ最後の瞬間まで精一杯、残りのパワーを出し切りたいと思っています。



GANG PARADEは続きます。

最後の役目として、GANG PARADEのこの先の未来へつながる5ヶ月間を作って行きます。

最後までよろしくお願いします。

そしてこれからもGANG PARADEをよろしくお願いします。

GANG PARADE MY FIRST HALL TOUR

2020年4月12日(日)埼玉県 三郷市文化会館

2020年4月26日(日)愛知県 名古屋市公会堂

2020年5月2日(土)兵庫県 あましんアルカイックホール

2020年5月5日(火・祝)北海道 道新ホール

2020年5月16日(土)宮城県 仙台銀行ホール イズミティ21

2020年5月22日(金)東京都 中野サンプラザホール

2020年5月23日(土)東京都 中野サンプラザホール